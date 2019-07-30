夫妻爭兒撫養權變全武行！　公公揮鋸子砍傷岳家3親友

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一對年輕夫妻育有1子，婚後感情不睦協議離婚，但為了撫養權及姓氏問題談不攏，妻子帶4名親友到丈夫家談判，雙方無共識起口角，4親友上前圍毆公公，混亂中公公拿鋸子反擊，造成3名親友受傷，警方獲報到場將傷者送醫，並將相關人帶回偵訊，訊後雙方堅持互告傷害。

▲▼夫妻為爭兒子撫養權，親友互毆，公公持鋸子砍傷妻舅，警方圍起封鎖線。（圖／民眾提供）

據了解，住在新北市新莊區的施姓男子（20歲）與林姓女子（20歲）婚後育有一名3歲兒子，但感情日漸降溫時有爭吵，日前協議離婚，但為了兒子的撫養權，以及日後要跟從誰的姓氏爭執不休。

29日晚間11時許，林姓妻子帶著哥哥及友人等4人，到施姓丈夫家談判，在談到要跟父姓還母姓時，雙方又起了口角， 4名親友直接揮拳圍毆施姓丈夫父親（45歲），施父不敵隨手拿出一把鋸子還擊，造成林姓妻子哥哥右手臂約10公分割傷，其他2名友人也遭劃傷。

雙方戰場還拉到住家外面的國小後門，附近住戶見狀趕緊報警，警方獲報出動快打部隊到場，將受傷的3人送醫急救，並將相關人帶回警局偵訊，施父及受傷的3人均指責對方不是，堅持提出告訴，訊後雙方依傷害罪移送偵辦。

▼公公持鋸子砍傷妻舅 。（圖／民眾提供）