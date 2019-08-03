4萬人參與！香港公務員上街　林鄭出席活動未回應微笑離去

▲香港公務員走上街頭，希望政府能聽見市民心聲。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港公務員昨（2）日晚間在「中環遮打花園」舉行集會，要求港府撤回修例，雖然當時下著大雨，但主辦方稱有4萬人參與，共同呼喊著「公務員加油」、「香港人加油」等口號。據悉，香港特首林鄭月娥昨日到尖沙咀文化中心出席國慶酒會，未對公務員集會一事做出回應。

由於香港政府對反對修例問題所做出的處理，以及警隊處理元朗事件等，在網路上引起許多不滿聲浪，因此香港公務員昨日晚間7點舉行名為「公僕仝人，與民同行」的集會，試圖將市民們聲音化作行動，並且傳達給政府，希望能修補雙方之間的關係。

據《香港電台》報導，昨日大會宣布有超過4萬人參與該遊行，而參加者來自多個決策局及轄下部門，包括教育局、勞工及福利局、食物及衞生局、環境局、發展局、運輸及房屋局、商務及經濟發展局、創新及科技局、財經事務及庫務局、民政事務局、政制及內地事務局、保安局和公務員事務局等。

▲▼香港721遊行當天晚上發生元朗暴力事件，引起市民恐慌和不滿。（圖／路透）

據了解，這場由公務員發起在遮打花園集會的遊行於晚間9時左右結束，事後發起人在台上呼喊散場，並且提醒參與者和平離去，不過仍有部分人士在散去時大喊「星期一罷工」。

其中一名發起人顏武周表示，公務員一直以來不斷被貼標籤，作為公務員前途可以犧牲，但香港人的前途不能犧牲，希望公務員能堅守信念，本整著良知與民同行。此外，他也強調，該次集會與星期一（8/5）的罷工無關，也沒有違反政治中立原則，所以不擔心之後被政府找上門算帳。

據報導，林鄭月娥昨到尖沙咀文化中心，出席由九龍社團聯會舉辦的國慶酒會。據悉，當時約有20名身穿黑的人上前大喊「釋放義士」、「下台」等口號，而林鄭月娥臉上則掛著微笑，在安全人員的護送下前行，被問到公務員參與集會及修例一事，她則沒有回應。