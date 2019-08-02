男友送「吃剩烤鴨骨頭」她超開心　背後原因曝光超心酸

▲大部分的人聽到生日禮物送吃剩的烤鴨都覺得不可思議。（示意圖／Pixabay）

記者王昕／綜合報導

男女交往的時候，只要遇到生日、情人節、交往紀念日等，大多都會慶祝一下，或者買個小禮物表達自己的心意，但如果你收到的「別人吃剩的食物」會覺得甜蜜還是火冒三丈呢？一名網友在PTT上表示，姊姊生日的時候，收到男友送的「九層塔炒鴨肉」，沒想到爸媽整個氣到不行，但本人卻因為一個原因開心到炸！

原PO表示，上個月31日晚間10點左右，姊姊突然說要下樓一下，10幾分鐘回來後，手上提了一袋東西，一問之下才知道是姊姊男友送的生日禮物，「我姊說是鴨肉三吃中的『九層塔炒鴨肉』，是她男朋友拿來的生日禮物」。

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結果媽媽打開袋子一看，發現裡面都是吃剩的脖子、骨架、骨頭，「骨頭通常會帶點肉，我們家偶爾也會買，但這包連接肉的地方幾乎沒有」，原PO爸媽當場「理智斷線」』，覺得這男生很糟糕，認為對方根本把她們當廚餘桶；但身為當事人，姊姊卻因為「男友有想到她的生日」而感到很開心。原PO不解地發問，「到底拿吃剩下的烤鴨給女朋友當生日禮物是想表達甚麼？」

▲姊姊因為「男友有想到她的生日」而感到很開心。（圖／翻攝PTT）

網友看了紛紛留言表示，「生日送幾百隻烤鴨我都不能接受」、「靠北這是想分手吧！」、「無法，這太不上道了」、「肉跟麵皮跟大蔥跟甜麵醬咧？！」、「這樣也能接受，是真愛」；但也有網友覺得「雖然我收到會很生氣，但是當事人開心就好」、「一個願打一個願挨，反正你姊不是很高興嗎？」。