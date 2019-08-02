保險箱藏140萬！麻將男愛炫富引牌咖忌妒　找4匪持刀硬搶

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區福樂街上月25日發生一起強盜案，被害人林男經常在自家相約友人打麻將，又愛炫富聲稱靠打牌賺了不少、錢都在保險箱內云云，結果牌咖陳男聽聞後心懷不軌，找來4名搶匪持刀闖入，刀抵在屋內人的脖子上打開保險箱，搶走140萬元後搭乘計程車逃逸，警方獲報後組成專案小組，逮捕7名嫌犯歸案。

▲被害人的陳姓牌咖策畫整起搶劫案。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，30歲的林男租下新莊福樂街的民宅，平時都在裡面跟牌咖打麻將，但因為經常炫富，又說賺來的百來萬都藏在屋內的保險箱內，結果被陳姓主嫌（47歲）聽到後心懷不軌，策畫整起搶劫案。

▼4名搶匪持刀進新莊麻將間搶走140萬後搭乘計程車逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）



上月25日4名搶匪闖入民宅內，並控制屋內的1男2女，由於陳男不在其中，搶匪搶人送來西瓜刀後抵在屋內邱男的脖子上，要脅他打開保險箱，並順利拿走裡面的140萬元現金後逃逸。林男事後一開始還不敢報警，擔心會被人滅口，直到友人建議下從向新莊警方報案。

專案小組以計程車追人鎖定4名搶匪，並向上追查出教唆的相關人員，持拘票兵分多路將7人逮捕歸案，到案後陳姓主嫌等4人被聲請羈押禁見獲准。

▼監視器拍下搶匪身影。（圖／記者陳豐德翻攝）