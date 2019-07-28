牌友打麻將「摸20張」詐賭！換牌手法曝光　網狂歪：這是超拿啦

記者趙蔡州／綜合報導

台南市有一名鍾姓男子跟別人打麻將時，趁牌友不注意「偷藏牌、換牌」詐賭，不料整個過程全被監視器拍下PO上網路，引發網友熱烈討論他的行為。上傳影片的民眾表示，自己其實是鍾男的球友，過去跟對方一起打牌時，也曾經因為對方詐賭受害，所以這次他才決定把畫面公開。

影片中可以看見，身穿黃衣的鍾男洗牌後準備抓牌，但原本只能不多不少抓16張，他前三次各抓4張，最後一次抓牌時卻左右手各拿4張，手上擁有20張牌多了4張，為了不讓旁人發現，還刻意用雙手遮掩，直到理完牌後，就悄悄地把4張牌分2次，夾在左手放回牌墩，整個過程不到30秒，手法相當熟練。

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▲牌友打麻將「摸20張」詐賭，換牌手法曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

投訴人吳先生出面表示，「詐賭當事人剛好是我球友，我覺得這件事情是不公不義的事情，這是出來騙人，我覺得不能這樣，所以才決定把它PO文」。他透露，其實鍾男在台南壘球界小有名氣，這一次會轉傳對方的詐賭影片，除了覺得這種行為非常不妥之外，最大原因也是他也曾經受害過。

吳先生解釋，「我幾年前也有跟他打牌，也是現場直接抓到他偷藏牌，然後他堅決否認，可是有現場抓到」、「他有私訊我說，我為什麼要把它PO出來，這樣是不是無形中……代表他承認這件事，只是想問我，為什麼要讓他難堪。」

▲鍾男理完牌後，悄悄把4張藏牌分2次夾在左手放回牌墩。（圖／翻攝自爆料公社）

當地的民眾也透露，其實鍾男除了詐賭，還曾經在某間柔道館剛成立時騙會館錢，然後跑路消失讓不少人受害。現在鍾男詐賭的影片被人上傳臉書，也引發網友熱烈討論，吳先生就嘆說「希望不要再有其他人受害。」