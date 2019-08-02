訴訟不用上法院！李永然律師教你善用仲裁不吃虧

▲李永然律師與所內律師谷逸晨共同執筆撰寫《台灣．大陸仲裁實務法律手冊》，教讀者善用仲裁解決紛爭。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／綜合報導

台灣訴訟採三級三審，部分案件雖可在二審定讞，但拖個一年半載已屬常態；若上訴到最高法院，萬一陷入「發回更審」的輪迴夢魘，打一場官司可能得花上好幾年，讓人心力交瘁。訴訟案件從起訴到判決確定，仍須2至3年時間，也有些官司纏訟十幾年，仍沒等到判決確定，遲來的正義是否是正義呢？

當遇上糾紛，如果不想上法院，你也有其他選擇，就是「仲裁」。同樣具有「判決確定」效力的仲裁，因合作關係的兩方發生糾紛，在契約明確揭示可因某些紛爭進行仲裁的前提下，經雙方同意進行的程序。相對於「訴訟」，仲裁花費時間較短、成本較低，也能享有過程不公開的優勢。

國人在民事、商務糾紛運用「仲裁」日益增加，當事人雙方訂約如能於「契約」內約定「仲裁條款」，發生糾紛，即應將之交由「仲裁機構」仲裁。仲裁判斷做成後，於當事人間，與法院的確定判決有同一效力，並向法院聲請為「執行裁定」後，即可進行「強制執行」，執行債務人的財產，用以清償對債權人所負的債務。

但仲裁判斷的仲裁人並非國家所設專職審判之機關，並無法強制令當事人接受其仲裁，因此須當事人本於意思自主，同意願由仲裁人仲裁雙方爭議，「仲裁協議」即為當事人本於私法自治、意思自主，合意將爭議交付仲裁人仲裁的協議。此時法律賦予仲裁判斷與確定判決相同的確定力及執行力，才具備正當性。

仲裁機構於受理當事人提出的仲裁申請，仲裁庭認仲裁達於可為判斷的程度者，應宣告詢問終結，依當事人所聲明的事項，於「十日」內作成「判斷書」。仲裁庭作成的仲裁判斷書對於當事人發生與法院之確定判決具有同一效力。

所以「仲裁判斷」向法院聲請為執行裁定後，即可為強制執行，但如果合規定者，並經當事人雙方以「書面」約定仲裁判斷無須法院裁定即得為強制執行者，還可逕自強制執行。

仲裁比法院訴訟快速、簡便，但如何進行仲裁，才能得到令雙方都滿意的結果，則是一門學問。《台灣．大陸仲裁實務法律手冊》由永然聯合法律事務所所長李永然律師及谷逸晨律師執筆，內容涵蓋兩岸仲裁程序如何進行、應注意事項、救濟方式等，希望民眾了解仲裁，並多多利用仲裁解決問題。

欲索取本手冊者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。若索取兩本以上，請參考永然文化網站！