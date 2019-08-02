「官宣」釋放維穩態度？華春瑩：駐港部隊是香港繁榮穩定的定海神針

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍駐港部隊31日發佈了宣傳影片，提到了有關維穩的內容，有傳言是在釋放大陸軍方會進一步進行維穩的態度。對此，外交部發言人華春瑩1日回應，「到底怎麼去解讀，我覺得你不妨去問問軍方的負責人。」她還強調，解放軍駐港部隊將繼續成為香港繁榮穩定的定海神針。

華春瑩在記者會上說，「解放軍駐香港部隊舉行了慶祝中國人民解放軍建軍92周年的招待會，司令員陳道祥少將在致辭中有一些非常令人深刻而且鼓舞人心的表態。」

她指出，「中央政府的立場是一貫和清晰的，正如陳道祥少將致辭所說的那樣，堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛港愛國人士捍衛香港的法治，堅決維護國家的主權安全和香港的繁榮穩定。」

解放軍駐港部隊31日晚舉辦「中國人民解放軍駐香港部隊慶祝建軍九十二周年招待會」。駐港部隊司令員陳道祥在致辭中表示，近段時間以來一系列極端暴力事件嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了「一國兩制」的原則底線，「絕對不能容忍，駐港部隊堅決貫徹《基本法》、《駐軍法》，堅決支持特區政府依法施政。」