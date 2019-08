影／港冰球隊「11:2領先」被大陸隊打！　中國冰球協會：比賽衝撞

記者劉亭/綜合報導

香港少年冰球隊31日於河北承德市與大陸冰球隊進行比賽,香港隊最後一局以11比2領先時,5名香港隊球員被大陸7名球員圍毆。香港隊教練在instagram公布了相關影片表示,只希望打場乾淨、有運動家精神的比賽。

香港隊教練發文表示,香港少年冰球隊當時與「崑崙鴻星萬科龍隊」的U20隊比賽,「當我們取得領先,他們就失去理智(they just lost their mind when we are winning)」,5名被攻擊的球員都在防禦,但裁判卻沒有任何動作,只是站在旁邊看。

教練又氣憤的說道,「整場比賽我們只想要乾淨、維持運動家精神,但我猜這在大陸不可能。犯規、骯髒、無體育精神,是我現在唯一可以想到的詞語。我作為教練,我卻幫不到他們,讓我好生氣。」

▲香港冰球隊球員被大陸隊球員打,影片在網路上流傳。(圖/翻攝自網路)

河北省承德市正在舉行「第二屆全國青年運動會冰球比賽項目」,從7月28日開始比賽,共33對900多名冰球運動員參賽。根據《香港01》報導,中國冰球協會宣傳部職員表示,已在處理相關狀況,會在賽場公布結果,並且強調事件並非「毆打」,而是「比賽中的衝撞」。

據了解,冰球的鬥毆行為是很常見的,但一般是一對一,且不能戴著手套。事件被上傳至臉書社團後,很快引起討論,「想知到香港運動有沒有受傷」、「冰球本來就可以打架」、「打冰球變MMA」、「好沒有體育精神」、「怎麼打人」。

▲教練氣憤發文。(圖/翻攝自網路)