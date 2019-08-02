掉進170度油鍋！爸媽心急幫脫衣...2歲女童「整片皮掉下來」狂哀號

▲女童整片皮黏在衣服上被撕下，當場痛到放聲大哭。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江省台州市一名2歲女童近日趁著家人不注意時，在自家店裡跑跳，沒想到不慎摔進油鍋裡，造成全身60%被燒傷。當時，父母聽見哀號聲趕緊過去查看，隨後便心急地將女兒身上的衣服脫下，結果卻導致孩子身上的皮也連帶被撕下，讓他們當場後悔又心痛。

綜合陸媒報導，女童的父母過去在當地開了一家漢堡店，事發當天，因為製作漢堡用的食用油需要更換，因此他們便將剛替換下來的170度油鍋先放在地上，等待冷卻再拿去倒掉。隨後，夫妻倆忙著準備其他備料時，2歲女兒趁著他們不注意，獨自跑到油鍋邊玩耍，結果不幸摔進鍋裡。

據悉，夫妻倆平時對女兒疼愛有加，看到這樣的情形後當場崩潰。女童媽媽心痛回憶，當時一聽見女兒哭聲後，趕緊衝了過去，發現女兒掉進油鍋的當下，她直接用手將孩子撈出來。她表示，那時情況緊急，一時沒想那麼多，連自己的手也被燙傷了。

▲經過一次次換藥，女童目前已漸漸好轉。

事發後，夫妻倆內心十分慌亂，匆匆忙忙地將女兒身上的衣服給脫掉，沒想到孩子身上的皮也一起被撕了下來，隨後他們只好立即用冷水將孩子沖洗乾淨，趕緊送往醫院急救。醫生表示，孩子被送過來時，臉色發青、手指指端偏涼，而且尿量很少，已處於休克期。

據醫生初步診斷，女童的燒傷面積達60%，在小兒科燒傷中屬於大面積燒傷，由於考慮到兒童的皮膚生長能力和恢復能力比成人較快速，加上女童的燒傷程度還不算太深，所以就先以換藥治療為主。

事後，被醫生告知當下操作錯誤時，女童媽媽難過表示，「當時真得急到傻了，早知道我就不扯衣服，直接用水多沖一會，也許就不會這麼嚴重。」看著女兒每次換藥時的痛苦表情，夫妻倆的心就像被針扎一樣，後悔不已。不過，經過一次次的換藥，女童目前的燒傷傷口已漸漸好轉。