安全卡重要！北橫探險節-高空彈跳　道路坍方取消

▲北橫探險節高空彈跳，因道路坍方取消。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019北橫探險節活動」，於8月3、4日兩天在巴陵吊橋舉辦的高空彈跳活動，因行經高空彈跳的榮華橋日前發生嚴重坍方，影響道路通行，桃園市觀光旅遊局1日指出，基於活動安全考量，此次高空彈跳活動取消，主辦單位將進行活動全額退費。

市府觀光旅遊局指出，榮華橋於7月28日發生嚴重坍方，多天來，雖進行搶修，然1日再獲公路總局第一區養護工程處復興工務段通知，台7線32.5K復興區榮華橋落石坍方路段，上邊坡仍不穩定，加上午後降雨更易造成坍方落石，非必要宜避免行經該路段。

▲榮華橋旁山壁發生嚴重坍方。（圖／觀旅局提供）

主辦單位1日再赴現場會勘，路面路基損毀，現場交通管制，路寬僅小客車通行，基於活動安全考量，依據「辦理高空彈跳活動應注意事項」第四條活動安全規劃規定，當天遇不可抗力因素，如公路坍方主辦單位應取消活動。對於，報名此次「2019北橫探險節活動-高空彈跳」的學員，將進行活動全額退費。

▲榮華橋旁山壁發生嚴重坍方，路面路基損毀，現場交通管制，路寬僅小客車通行。（圖／觀旅局提供）

據指出，桃園市復興區台7線（北橫公路）32.5公里處的山壁，日前發生坍塌崩落，面積約200平方公尺，造成台7線交通雙向中斷，無法通行；過程中，整片山壁像瀑布般衝下來，不但蓋住台7線整段路100多公尺處，還揚起大量土塵，民眾直擊大自然坍塌崩落，直呼驚悚、「太可怕！」