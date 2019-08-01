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社會 社會焦點 保障人權

最凶悍的和解...短裙港女101遭偷拍裙底　砸爛手機不追究！

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▲▼ 板手 。（圖／示意圖／突發中心攝） 

▲辣妹要求色狼將手機當場砸毀。（圖／示意圖，無關本案／突發中心攝）

記者張君豪／台北報導

近來氣溫升高、鬧區街頭經常可見妙齡女子穿著火辣打扮！7月29日下午一點半一名香港來台北信義區101大樓內觀光的香港籍女子，因當天身穿短裙搭乘手扶梯，卻遭另名台灣籍男子拿手機偷拍裙下風光，被港籍辣妹的友人發現並當場制伏報警處理。

警方到場將雙方帶回信義警分局三張派出所，經辣妹檢視男子手機發現「只拍到大腿、並未拍到底褲」，加上要趕觀光行程不願意提告，但港女要求這名涉案變態男需刪除手機相片並砸毀手機才願意和解；警方當下滿心狐疑？刪照片容易、手機怎麼砸？後來警方借給涉偷拍男子一把大板手，讓他在派出所內順利砸壞自己手機，事件才圓滿落幕。

信義警方表示，當時穿著性感的港女友人看到楊姓男子（57歲）緊跟著女方後頭尾隨，還掏出手機朝著女性友人裙底猛拍、立刻大罵並上前阻止，101大樓保全聽到聲響也趕過來幫忙報警，轄區信義警方到場後，檢視楊男手機發現他僅拍到被害人的裙底，但沒有拍到該女私密處、內褲等部位，手機內照片也沒有其他女子被害畫面，警方將兩人帶回警所處理。

警方說，這名香港辣妹慕名來台觀光，逛101大樓逛到一半結果遇到變態偷拍男相當掃興，但因為沒被拍到走光照、加上還想繼續趕行程、僅要求對方刪除手機照片，但因辣妹擔心楊男可能在手機雲端備份影片，還要求他把用來偷拍的手機「當場砸毀」作為和解條件。

但楊姓男子在警所不知道如何「砸毀」自己手機，信義警方也從來沒聽聞過這麼「兇悍」的和解條件，後來警方靈機一動，找到警所工具箱裡的活動板手讓偷拍男用板手在大家面前把手機砸爛警方指出，雖然楊男的華碩手機屬舊型應該不算太貴，但不少警員真的沒聽過這麼凶悍的和解條件，在場警員強忍笑意看著楊男拿板手砸爛自己手機，待他收拾砸碎手機殘骸後就讓雙方離開。

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關鍵字：101大樓,香港女,辣妹,短裙,砸毀,砸手機

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