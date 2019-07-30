6男持棍棒一陣亂打　桃園燒烤店股東糾紛暗夜遭砸

▲桃園市八德區一家燒烤店26日晚間發生砸店事件，網友在臉書上傳案發過程影片。（圖／翻攝自黑色豪門企業臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一家燒烤店26日晚間傳出有6名男子分持木棍與球棒砸店，警方據報後立即出動快打部隊趕往處理，但抵達現場後砸店者已一哄而散，警方根據現場監視畫面以車追人，很快查出涉案人員，經調查是燒烤店股東之間疑因財務糾紛衍生砸店風波，涉案人員到案說明後被依妨害秩序、毀損罪嫌函送地檢署偵辦。

臉書《黑色豪門企業》粉絲專頁29日晚間有網友上傳、26日發生在八德區一家燒烤店被砸的影片，影片中機車騎士行經忠勇路與義勇街口處，身後傳出鐵棒重撃物品巨響，路過行人與車輛紛紛走避，畫面中間有多輛轎車停下，有多名手持球棒與木棍男子衝向燒烤店，隨後聽到重擊聲響。

▲桃園市八德區一家燒烤店26日晚間發生砸店事件，網友在臉書上傳砸店過程影片。（圖／翻攝自黑色豪門企業臉書）

八德分局指出，警方於26日晚間10時接獲報案後，啟動快打部隊趕往燒烤店處理，但警方到場時涉案人已一哄而散，現場僅剩燒店物品被砸毀，無人員受傷，業者也低調回應會自行處理。

警方組成專案小組清查，透過現場附近監視畫面過濾涉案車輛，27日上午通知涉案的6名人員到案說明，經查雙方為燒烤店股東關係，疑因協調財務爆發口角衍生砸店風波，警方偵訊後將涉案人員函送地檢署偵辦。

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