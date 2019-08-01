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高雄籍貨輪與陸軍艦擦撞…被要求「前往廈門」！船長拒絕：我要回金門

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記者郭世賢／金門報導

高雄籍散裝貨輪「友泰一號」7月31日晚間在公海與大陸軍艦發生擦撞，船隻受損、無人員受傷。大陸艦艇要求，欲將我國貨輪帶往廈門；貨輪船長則當場表示拒絕，並返回金門，海巡署8月1日進行說明。

▲ 高雄籍散裝貨輪與陸軍艦擦撞 貨輪被要求前往廈門...船長：拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 高雄籍散裝貨輪與陸軍艦擦撞，貨輪被要求前往廈門...船長：拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署表示，7月31日20時40分接獲民眾118報案，我國高雄籍散裝貨輪「友泰一號」於料羅南南東方19.5浬處，疑似與大陸軍艦發生擦撞，我國船隻受損，無人員受傷。獲報後，金門海巡隊立即派遣線上「10053艇」前往協處，並增派「10039艇」支援。

▲ 高雄籍散裝貨輪與陸軍艦擦撞 貨輪被要求前往廈門...船長：拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 我國高雄籍散裝貨輪「友泰一號」在公海與大陸軍艦發生擦撞。

海巡署於21時45分成立應變中心，並通報國安會等相關單位；21時50分，「10053艇」與「友」輪取得聯繁，並確認「友」輪無航安顧慮、人員均安。這時大陸艦欲將其帶返廈門，「友」輪船長則表示將返回金門，後續循海事糾紛處理機制解決，並持續往金門料羅港航行。

海巡署經擴大搜尋，於23時20分海巡「10053艇」與疑似肇事大陸艦取得通聯，大陸艦表示，船身受損，需進港維修，以維航安，且不同意停船接受蒐證後，即未再回應；因夜間昏暗，無法識別船舷編號。

23時50分，「友」輪抵達料羅港錨泊區，後續將由金門海巡隊進行相關蒐證及調查，並函送航政主管機關處理。

▲ 高雄籍散裝貨輪與陸軍艦擦撞 貨輪被要求前往廈門...船長：拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 高雄籍散裝貨輪與陸軍艦擦撞 貨輪被要求前往廈門...船長：拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：金門,公海,貨輪,軍艦

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