「要自由民主！」陸男帶創業金追夢　上岸吸幾秒自由空氣就被捕

▲大陸男子偷渡到金門聲稱是為了要追求自由民主。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／金門報導

「我要追求自由民主！」一名中國籍的陸姓男子花了台幣約6千元購買一艘塑膠筏，7月30日帶著約5萬5千元台幣的「創業基金」，從中國泉州偷渡到金門，但他一進入雷達範圍就被岸巡隊給鎖定，甫上岸的他才呼吸了幾秒美妙的自由空氣，就因偷渡被逮捕移送偵辦，未來被遣送回國，不知將面臨何種命運。

來自中國廣西的34歲陸姓男子，平時以打零工維生，因為嚮往台灣的自由民主規劃了這一起「民主追夢計畫」，先是在網路上購買了一艘小型衝鋒塑膠挺，在30日晚間9點多從福宴泉州出發，並帶上救生衣、被用油桶、個人衣物、證件、2個饅頭，及他要用來創業的基金1萬2500元人民幣（約台幣5萬5千元），頭也不回的航向台灣。

▼陸男所購買全新的塑膠筏。（圖／記者陳豐德翻攝）

過程中他操作舷外機出海，再航行了5個小時之後終於看到金門岸際，陸男將舷外機關閉，改以划槳的方式想要靜悄悄的登上岸，殊不知他在進入雷達範圍的那一刻起，就被金門岸巡隊給盯上了；勤務人員接獲通報後，運用熱顯像儀監控不明物體動向，發現艇上有一名男子以船槳划船，並持續向岸際緩慢航行。

在經歷部屬2個小時後，岸巡隊觀測到男子跳往岸際，見狀隨即上前查緝予以逮捕，雖然陸男堅稱自己是為了追求自由民主才來到金門，甚至還準備了一筆創業金要「落地生根」，但岸巡隊仍得依照入出國及移民法、國安法將他移送地檢署偵辦。「自由誠可貴，偷渡價更高！」未來陸男可能將處3年以下徒刑，這筆創業基金最終恐怕只能拿來繳併科罰金。

金門岸巡隊表示，海巡工作攸關岸海安全、社會治安、經濟秩序、防疫衛生及海洋資源永續利用，並致力於徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，執行救難救助服務；確保金門鄉親生命財產安全及生態保育維護。

▼海巡署查扣陸男所乘坐的塑膠筏。（圖／翻攝自海巡署長室臉書）