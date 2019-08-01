陸男「手划槳」龜速偷渡　被岸巡「圍觀2小時」總算上岸

▲偷渡男子被岸巡隊逮補。（圖／金門岸巡隊）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸籍陸姓男子30日晚間從泉州石井駕駛衝鋒塑膠艇出海，企圖偷渡到金門，並在接近陸地後，特別改用「手划槳」的方式緩慢航行，以避免被發現。不過，陸男的小艇早被金門岸巡隊發現，在他奮力划了2個多小時登陸後，隨即被見證了「划船過程」的岸巡人員逮補。

陸男供稱，自己是廣西人，想來台灣「追求自由民主」及開創事業，所以在29日搭車到泉州，在網路上以1300元人民幣（約5800元新台幣）購買塑膠艇，於30晚間9點多在泉州石井下海，以操作舷外機方式向金門航行，並在靠近岸邊時，將聲音吵雜的舷外機關閉，改用船槳前進，避免被發現。

不過，金門岸巡隊早在陸男距金門1.2公里處時，就從雷達發現異狀，在岸邊完成部署，並以熱顯像儀監控確認，企圖登陸的是一艘小型衝鋒艇，艇上有一名男子，以划槳的方式朝著岸邊緩慢航行。

金門岸巡隊指出，發現異狀時約為凌晨12點，但在岸邊等到凌晨2點多，陸男才終於把小艇划到岸邊，經過查緝後，從男子身上搜出1萬2500元人民幣，並於塑膠艇上找到兩顆白饅頭、一瓶礦泉水、救生衣、備用油桶，以及證件等物品。

金門岸巡隊表示，男子未依合法程序入境，被依違反《入出國及移民法》第74條（未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金）及《國安法》第6條移送金門地檢署偵辦。

▼偷渡男子駕駛的小艇，船上可以看見小槳。（圖／金門岸巡隊）

男子供稱，自己7月29日從廣西搭車到泉州，在網路上以1300元人民幣（約5800元新台幣）購得塑膠艇後，在30日晚間9點多在泉州石井下海，以操作舷外機方式向金門航行，並在接近岸邊時，改用船槳划船，避免驚動岸巡人員，終於在手划兩個多小時後登陸，沒想到一上岸就被逮補。

男子還說，會偷渡過來是「為了追求自由民主」，希望能來台灣開創事業。

金門岸巡隊指出，男子未依合法程序入境，被依違反《入出國及移民法》第74條（未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金）及《國安法》第6條移送金門地檢署偵辦。