影／德州煉油廠爆炸大火！烈焰伴隨「黑煙籠罩天空」　已有66人受傷

▲ 濃密黑煙伴隨大火不斷冒出,幾乎籠罩天空。(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

實習記者許祐誠/綜合報導

美國德州(Texas)大型煉油廠埃克森美孚(Exxon Mobil)昨日發生一起爆炸事件,至今已傳出有66人受傷,當地居民也在數小時內被要求避難。據悉,目前火勢已經受到控制,當局也在持續關注空氣中有無化學氣體散逸。

根據CNN報導,當地時間7月31日上午11時7分,位於休士頓(Houston)東邊40公里處的貝敦市(Baytown)的美孚煉油廠發生爆炸大火,並不停冒出濃密黑煙籠罩天空。當局立刻在大火發生後10分鐘內,發布預防性地就地掩護警報。貝敦市當局透過推特表示,美孚企業已要求在工廠以西和德州Spur 330號公路以南發布「就地掩護」命令。

美孚經理鄧肯(Jason Duncan)向記者表示,大多數傷患都屬於一級燒傷,沒有生命危險,當下已經送往診所接受治療。市政府官員也於當地下午3時通過推特表示,目前66名員工和承包商人員已經在診所接受治療,其中一些人送入急診室。報導指出,目前全數人都已安全出院。

▼ 整片天空幾乎被灰雲籠罩。(圖/路透)

鄧肯表示,「在監測時沒有發現空氣中有『令人關注的程度』後,已經取消避難警報」。火勢也在晚間獲得控制。

美孚煉油廠發言人芭雷特(Natasha Barret)表示,「我們發現貝敦(Baytown)當地居民和周圍社區都非常關心火勢,我們理解這一點,我們已經持續每小時都檢查工廠的一切狀況,還有監測空氣質量。」

鄧肯表示,火災發生在一個俗稱熱塑性塑膠的聚丙烯回收裝置周遭,消防人員正努力把聚丙烯與大火隔絕,同時,煉油廠也在現場監測空氣品質,並與監管當局合作,目前尚未發現環境遭受到任何不利影響。他補充,市政官員同樣在監測空氣,但尚未得知爆炸原因。

Exclusive drone photography of the #Baytown refinery fire. pic.twitter.com/y7tSI2PaeI

DEVELOPING: Explosion and Fire at Exxon Facility in Baytown, Texas



WATCH LIVE >> https://t.co/GBfpjFAGrO pic.twitter.com/JoiQFVvP1r