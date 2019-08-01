影／德州煉油廠爆炸大火！烈焰伴隨「黑煙籠罩天空」　已有66人受傷

▲ 濃密黑煙伴隨大火不斷冒出，幾乎籠罩天空。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國德州（Texas）大型煉油廠埃克森美孚（Exxon Mobil）昨日發生一起爆炸事件，至今已傳出有66人受傷，當地居民也在數小時內被要求避難。據悉，目前火勢已經受到控制，當局也在持續關注空氣中有無化學氣體散逸。

根據CNN報導，當地時間7月31日上午11時7分，位於休士頓（Houston）東邊40公里處的貝敦市（Baytown）的美孚煉油廠發生爆炸大火，並不停冒出濃密黑煙籠罩天空。當局立刻在大火發生後10分鐘內，發布預防性地就地掩護警報。貝敦市當局透過推特表示，美孚企業已要求在工廠以西和德州Spur 330號公路以南發布「就地掩護」命令。

美孚經理鄧肯（Jason Duncan）向記者表示，大多數傷患都屬於一級燒傷，沒有生命危險，當下已經送往診所接受治療。市政府官員也於當地下午3時通過推特表示，目前66名員工和承包商人員已經在診所接受治療，其中一些人送入急診室。報導指出，目前全數人都已安全出院。

▼ 整片天空幾乎被灰雲籠罩。（圖／路透）

鄧肯表示，「在監測時沒有發現空氣中有『令人關注的程度』後，已經取消避難警報」。火勢也在晚間獲得控制。

美孚煉油廠發言人芭雷特（Natasha Barret）表示，「我們發現貝敦（Baytown）當地居民和周圍社區都非常關心火勢，我們理解這一點，我們已經持續每小時都檢查工廠的一切狀況，還有監測空氣質量。」

鄧肯表示，火災發生在一個俗稱熱塑性塑膠的聚丙烯回收裝置周遭，消防人員正努力把聚丙烯與大火隔絕，同時，煉油廠也在現場監測空氣品質，並與監管當局合作，目前尚未發現環境遭受到任何不利影響。他補充，市政官員同樣在監測空氣，但尚未得知爆炸原因。