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107歲奶奶長壽祕訣「一輩子不結婚」　最大紓壓方式：獨自生活

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▲▼美國紐約市布朗克斯（Bronx）奶奶路易絲（Louise Signore）迎接107歲生日。（圖／翻攝自推特）

▲路易絲自認不結婚可以減壓。（圖／翻攝自推特）

記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約市布朗克斯（Bronx）奶奶路易絲（Louise Signore）7月31日正式迎接107歲生日，親友舉行派對慶祝，她幽默回應，「我說我已經受夠派對了。」被問及長壽的祕訣為何，她則表示自己從沒結過婚，「我認為這就是訣竅。我的手足經常說『真希望我沒有結婚』。」

CBS新聞報導，路易絲1912年出生於紐約市曼哈頓（Manhattan），14歲開始就住在布朗克斯，來到她的107歲生日派對，超過100人前來慶祝。當天她穿著粉色衣著現身；朋友黛博拉（Deborah Whitaker）形容，路易絲沒有拄著拐杖，沒坐輪椅，她自己上街買東西。

回憶年輕時代，路易絲幾乎每天都會跳舞，還會跟朋友玩地板滾球（bocce），雖然外向，她卻認為獨自生活是減少壓力的關鍵原因，所以她沒有結婚。不過，長壽或許也是源自家族遺傳，她的手足同樣高齡102歲。

路易絲性格幽默，親友們喜歡和她聚在一起。她還向記者分享自己的飲食習慣，「義大利料理對你會很好，我是吃著很棒的食物長大的，沒有汽水，沒有蛋糕。」她的生日派對出現蛋糕，單純是為了慶祝她內心依然保持年輕。

想要優雅變老畢竟充滿挑戰，路易絲近期其實剛從肺炎病情康復，她的雙眼也看不太清楚，回到103歲時，她還曾在公寓被搶劫與攻擊。但總體來看她依然保持健康，日常中只會服用高血壓藥物，吃完午餐後她會玩賓果遊戲，有時也跟著別人運動、跳舞，享受充實的一天。

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關鍵字：長壽,高齡,北美要聞

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