　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「電磁升降機」11部只裝好2部　最貴航母福特號延至10月交付　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美國福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國海軍有史以來造價最昂貴的戰艦福特級核動力航空母艦（USS Gerald R. Ford），耗資高達130億美元（約新台幣4000億元），原本預計於7月交付海軍，並裝載好11部運送彈藥的先進「電磁升降機」。然而，曾在軍艦上服務的民主黨籍聯邦眾議員魯利亞（Elaine Luria）揭露，目前只安裝好2部升降機，而且交付日期已經延遲至10月。

根據《彭博》報導，魯利亞在接受採訪時表示，「我現在看不到結局」，原本福特號早該於2017年5月交付海軍，而且艦上裝載好11部「先進武器升降機」（Advanced Weapons Elevators）。她說，但目前福特號的海試已經延到10月，到時候仍舊無法全數裝妥，更別說要正常運作。

魯利亞在艦上服務長達20年，並曾經在2艘航艦上服役。她指出，「根本上來說，福特號無法裝載任何彈藥」，目前海軍正在和合約商解決升降機門扇和艙門線升降機通風口未達規格的新問題。

報導指出，美國海軍曾在2018年12月表示，美軍計畫在7月交付福特號，而且裝妥全數的升降機並通過測試，至少會有一半的升降機可以正常運作，然而，此次福特號延遲交付，無疑對海軍和合約商亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）之間合作關係的一大打擊。

另外，有別於傳統的電纜式升降機，新型先進武器升降機採用的是電磁系統，在1分多鐘內能把多達2萬4000磅的軍武托高150英尺，而舊型尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）上的升降機，一分鐘內只能裝載1萬500磅的武器，而且高度只能達100英尺。相較之下，戰艦安裝好新型升降機後，即可在24小時內比原本多發射30％的彈藥。

值得一提的是，報導也指出，福特號不只有升降機出現問題，其中，專門用來彈射戰機的艦載機彈射器（aircraft catapult）和降低降落戰機速度的阻攔索（Arresting gear）兩大核心戰備，也時常出現故障問題。事實上，這不是福特號第一次延遲交付，美國總統川普也曾時常批抱怨福特號不斷上漲的成本，還有公開批評福特號項目不該使用電磁彈射系統，應改用傳統蒸氣彈射。

▼ 美國超級航母福特號曾利用電磁彈射技術，成功起降F/A-18F大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78臉書）

美國超級航母福特號在今年7月底用電磁彈射技術，成功起降F/A-18F大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78臉書）

亨廷頓·英格爾斯公司發言人表示，公司正在和海軍合作，也會盡快完成剩下的建設，並通過「11部電梯」的測試。對於福特號未達規格的問題，魯利亞也表示，解決問題需要相當耗時的焊接對齊工程，但她認為合約商有能力達到目標。

ET快訊
快訊／林昶佐驚傳退出時代力量！下午1點記者會說明
伴娘「車頭燈開超亮」！3分之2半球掉出來…網傻眼：新娘太勇敢
車友約夜跑！「地表最速重機」自撞斷3截　騎士噴飛35m肢體扭
北卡藍保時捷被拖吊「5秒墜毀」！碳甲司機慘叫…賠到哭出來

關鍵字：北美要聞,福特號,USS Gerald R. Ford,魯利亞,Elaine Luria

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「電磁升降機」11部只裝好2部　最貴航母福特號延至10月交付　

規劃「個人服裝包」　國軍新兵服裝用APP快速搞定

搭西寧軍艦南偵　22名教師登太平島深化主權意識

影／駐港部隊最新宣傳片曝光！解放軍「防衛」演練出現水炮車

「大好河山」氣勢磅礡！　長城四大名關「大境門」是抗日同盟軍出征點

解放軍S-400「鎖死」台戰機？　陸專家：優勢已經很大用不著

法國加入「星戰」成立太空司令部　衛星裝激光武器、衝鋒槍

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

「電磁升降機」11部只裝好2部　最貴航母福特號延至10月交付　

規劃「個人服裝包」　國軍新兵服裝用APP快速搞定

搭西寧軍艦南偵　22名教師登太平島深化主權意識

影／駐港部隊最新宣傳片曝光！解放軍「防衛」演練出現水炮車

「大好河山」氣勢磅礡！　長城四大名關「大境門」是抗日同盟軍出征點

解放軍S-400「鎖死」台戰機？　陸專家：優勢已經很大用不著

法國加入「星戰」成立太空司令部　衛星裝激光武器、衝鋒槍

北韓1周連2射！美方稱未違背對川普承諾　還在等無核化談判重啟

Fed金融海嘯後首度降息1碼　中經院：難以完全解決貿易戰問題

高雄「條紋賓士妹」醉撞石墩！臨檢警急閃躲避　上前見她淡定滑手機

分析師：降息是屈於川普的壓力　聯準會該感到羞愧

信誼球場聯手高爾夫雜誌　9月30日辦業餘最高檔賽事辦

騎士高速逆撞車截肢求償千萬　「只能被撞或等待奇蹟」判免賠

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

地價稅該誰繳？831大限前移轉　苦主就是誰

5汪鑽鐵門「屁股翹一排」搖尾逼視　網笑翻：到底看到了什麼

大眼汪遭棄養...4個月後變「氣質仙女」　對鏡頭甜笑3千網暴動！

軍武熱門新聞

共軍S-400鎖死台戰機？陸專..

影／駐港解放軍防衛片出現水炮車

俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰..

陸國產航母近照曝光　殲15D新..

日本想加入F-35「合作夥伴」..

大境門　抗日同盟軍的出征點

解放軍4軍艦演訓後　又有2艘再..

國軍F-16V改F-110發動..

福特號截止日升降機「11部只裝..

法國加入「星戰」　衛星裝激光武..

陸將部署百架殲-20　部署南部..

解放軍近日軍演　陸媒：台灣開始..

國軍新兵服裝用APP快速搞定

F-16試射魚叉飛彈命中靶艦　..

更多熱門

相關新聞

107歲奶奶長壽祕訣：不結婚

美國紐約市布朗克斯（Bronx）奶奶路易絲（Louise Signore）7月31日正式迎接107歲生日，親友舉行派對慶祝，她幽默回應，「我說我已經受夠派對了。」被問及長壽的祕訣為何，她則表示自己從沒結過婚，「我認為這就是訣竅。我的手足經常說『真希望我沒有結婚』。」

被美國制裁　伊朗外長回嗆謝謝

快訊／美F-18戰機墜毀加州　7遊客傷

聯準會鷹式降息　美股道瓊跌333點

即／美宣布降息1碼　逾10首次

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

林志成批館長鬧笑話

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面