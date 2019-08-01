「電磁升降機」11部只裝好2部　最貴航母福特號延至10月交付　

▲ 美國福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國海軍有史以來造價最昂貴的戰艦福特級核動力航空母艦（USS Gerald R. Ford），耗資高達130億美元（約新台幣4000億元），原本預計於7月交付海軍，並裝載好11部運送彈藥的先進「電磁升降機」。然而，曾在軍艦上服務的民主黨籍聯邦眾議員魯利亞（Elaine Luria）揭露，目前只安裝好2部升降機，而且交付日期已經延遲至10月。

根據《彭博》報導，魯利亞在接受採訪時表示，「我現在看不到結局」，原本福特號早該於2017年5月交付海軍，而且艦上裝載好11部「先進武器升降機」（Advanced Weapons Elevators）。她說，但目前福特號的海試已經延到10月，到時候仍舊無法全數裝妥，更別說要正常運作。

魯利亞在艦上服務長達20年，並曾經在2艘航艦上服役。她指出，「根本上來說，福特號無法裝載任何彈藥」，目前海軍正在和合約商解決升降機門扇和艙門線升降機通風口未達規格的新問題。

報導指出，美國海軍曾在2018年12月表示，美軍計畫在7月交付福特號，而且裝妥全數的升降機並通過測試，至少會有一半的升降機可以正常運作，然而，此次福特號延遲交付，無疑對海軍和合約商亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）之間合作關係的一大打擊。

另外，有別於傳統的電纜式升降機，新型先進武器升降機採用的是電磁系統，在1分多鐘內能把多達2萬4000磅的軍武托高150英尺，而舊型尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）上的升降機，一分鐘內只能裝載1萬500磅的武器，而且高度只能達100英尺。相較之下，戰艦安裝好新型升降機後，即可在24小時內比原本多發射30％的彈藥。

值得一提的是，報導也指出，福特號不只有升降機出現問題，其中，專門用來彈射戰機的艦載機彈射器（aircraft catapult）和降低降落戰機速度的阻攔索（Arresting gear）兩大核心戰備，也時常出現故障問題。事實上，這不是福特號第一次延遲交付，美國總統川普也曾時常批抱怨福特號不斷上漲的成本，還有公開批評福特號項目不該使用電磁彈射系統，應改用傳統蒸氣彈射。

▼ 美國超級航母福特號曾利用電磁彈射技術，成功起降F/A-18F大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78臉書）

亨廷頓·英格爾斯公司發言人表示，公司正在和海軍合作，也會盡快完成剩下的建設，並通過「11部電梯」的測試。對於福特號未達規格的問題，魯利亞也表示，解決問題需要相當耗時的焊接對齊工程，但她認為合約商有能力達到目標。