男童釣到魚...下秒大白鯊竄出一口吃掉　「血盆大口」嚇歪全場！

▲大白鯊突然竄出將魚吃掉。示意圖。（圖／視覺中國）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國一名男童日前和家人出海釣魚，就在要收線將魚釣起來時，沒想到突然一隻大白鯊從海裡竄了出來，一口吞下男童釣到的那條魚，這驚險的瞬間全被爸爸的手機錄下來。

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG — Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) 2019年7月20日

據CNN報導，一群爸爸日前趁著暑假帶小孩到東北部麻州（Commonwealth of Massachusetts）鱈魚角（Cape Cod）進行海釣。爸爸尼爾森（Doug Nelson）表示，其中一名穿白衣的小男孩似乎釣到了一條體型頗大的魚，所以急忙用手機紀錄，卻意外拍下驚悚的一瞬間。只見影片中的男孩正在努力地收魚線，船邊還有一位大人用手幫忙，試圖要將大魚釣上來。沒想到下一秒一條大白鯊竄出海面，一張嘴就將魚吞下，然後又快速地鑽回海裡，嚇得所有人放聲大叫，所幸沒有人受傷。

據專家指出，大白鯊每年夏天都會在鱈魚角活動，但今年夏天的數量出奇的多，而且非常接近人類，讓當地的居民以及遊客非常困惑；研究人員更於6月底的一週內發現12隻的大白鯊。最近有媒體在海灘拍到大白鯊的蹤跡，於是政府關閉了受遊客喜愛的海灘，希望能避免鯊魚攻擊人類的事件發生。