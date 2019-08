男童釣到魚...下秒大白鯊竄出一口吃掉　「血盆大口」嚇歪全場！

▲大白鯊突然竄出將魚吃掉。示意圖。(圖/視覺中國)

實習記者范芷菱/綜合報導

美國一名男童日前和家人出海釣魚,就在要收線將魚釣起來時,沒想到突然一隻大白鯊從海裡竄了出來,一口吞下男童釣到的那條魚,這驚險的瞬間全被爸爸的手機錄下來。

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG