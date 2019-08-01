魯蛇躺床玩VR女友！「搭肩空氣」調情擁吻+餵食...網笑：有淡淡哀傷

Should this be considered cheating...? pic.twitter.com/IwOL0voNI6 — Guy (@apiecebyguy) July 23, 2019

實習記者賴韻如／綜合報導

VR（虛擬實境：virtual reality）產業在遊戲界不斷蓬勃發展，業者將原本存在於螢幕裡的場景、人物，栩栩如生地呈現在玩家身旁。不過近日網路瘋傳一段影片，一名男子正在遊玩名為《虛擬女友》的遊戲，過程中不斷對著「空氣」調情，讓不少網友紛紛直呼「有股淡淡的哀傷」。

美國網友「＠apiecebyguy」在推特上PO出自己遊玩《虛擬女友》的畫面，影片中可以看到，該男戴著VR眼鏡坐在床上，右手舉起搭肩著一旁的「空氣」，時不時做出調情的動作，一邊吃著零食一邊餵著「女友」，笑得非常開心甜蜜。隨後他更拿起梳子，開始溫柔地幫女友梳頭髮，畫面詭異又好笑。

▲▼男子和VR女友甜蜜調情。（圖／翻攝自Twitter／@apiecebyguy）



這段20秒影片曝光後馬上引起網友熱烈討論，目前已經達到17萬次觀看人數，大家紛紛留言，「太孤獨了吧」、「應該考慮諮詢心理醫師」、「有點毛毛的，像在看鬼片」、「這到底是什麼鬼XD」、「我也想要這款女友，都不會鬧脾氣」、「原來是農曆七月快到了的部分啊！」「他的表情也太溫柔享受，怎麼我看了有點難過」、「有股淡淡的哀傷...」。

這款《VR女友》是由日本成人遊戲公司ILLUSION發行的成人VR遊戲，是不少玩家大受好評之作。該遊戲從2016年開始製作，隨後便開始陸續推出各式各樣試玩的演示影片。ILLUSION提交了3次審查申請後，最後於2018年4月9日上架於Steam，未來預定發行中文版。