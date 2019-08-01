柯文哲組黨「自曝其短」　徐永明：恐叫好不叫座

▲柯文哲。（圖／記者葉南州攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲7月31日晚間傳出8月6日將組「台灣民眾黨」，此傳聞一出也引起各界議論。時代力量立委徐永明認為，柯文哲組黨恐「叫好不叫座」，且人才尋覓、組織籌建將是最大隱憂。

徐永明在臉書提到，柯文哲組黨恐是自曝其短，畢竟柯過去找人的經驗，兩次立委補選都以失敗收場，再者，以近年柯市府人才更替、流失的速度，能預見人才尋覓、組織籌建將是柯組黨最大隱憂。

徐永明說，很明顯，柯個人的聲量、光環，一直都無法移轉或擴及到其所支持的人選上，「柯這隻大母雞，無法帶小雞起飛」他認為，雖然柯P組黨來襲是必然的，但黨內外不用太誇張，柯的限制將跟隨組黨浮現。

徐永明說明，時力用三招回應，「人才要高下立判，立院有口碑政策，價值走自己的路。」他直言，2020大選，時力與台民黨之爭，在人才、政策、價值，這三者最終反應在政黨票，時力應自許成為立法院藍綠之外的關鍵席次，總統大選多組候選人的關鍵力量，「不應輕易受柯組黨的影響而偏移」，而是要在價值政策上證明時力存在的意義。

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