快訊／柯文哲：組黨目標進軍國會　批帶職選總統「是不正常社會現象」





▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者葉南州攝）

記者袁茵、張乃文／台北報導

台北市長柯文哲證實籌組「台灣民眾黨」，被解讀為積極進軍2020的起手式，未來不論與鴻海集團創辦人郭台銘合不合，組黨都能讓柯文哲處在進可攻、退可守的位子。柯文哲1日上午10點出面受訪，提及「當選沒幾個月就跑總統選舉，是不對的」，也是台灣不正常的社會現象，自己選不選總統不重要，要思考怎麼做才會讓台灣更好，因為立法院是國家立法機構，所以進軍國會會是目標。

被問到是否不排除進軍國會？柯文哲表示，「這也是我們長期在思考的問題！」作為把正直誠信當作一個核心價值的人，「我只認為這種說當選沒有幾個月，就開始在跑總統選舉，其實是不對的，我要跟大家講，這是一個不正常的社會的現象，只是很不幸的，台灣就是不正常。」

柯文哲說，「我們也常常在…不是為了選舉，是在觀察說，畢竟台北市長還是有一定的影響力，所以我們在台灣各地在看，到底台灣現在需要什麼？這是我們這陣子在走訪各地在思考的。」

柯文哲回應，個人選不選總統，這不是重要的，還是那一句話，「到底怎麼做，台灣會更好？怎麼做台灣人民會有更大的福祉？這才是我們要去思考的。所以說進軍國會，這也是我們在台北市執政，但的確立法院才是一個國家立法機構，很多的法令都在立法院處理，進軍國會的確是我們一個目標。」

至於外界說柯文哲組黨是挑戰2020起手式，要不要選總統這部分，還是壓到下個月嗎？另外同樣出席場合的2位不分區議員，是否是可能挑選人選？柯文哲說，台北市議員徐立信是好朋友來表示關切，台北市議員鍾小平要選的話，要看看他的理念，9月17號是沒有登記就是沒有，不過既然是還要連署才能選，所以「最後最後決定，就是在9月17號之前，你有多少時間可以準備2000個連署，那就是決定我們最後的時間點，所以我估計是在…大概9月上旬就是最後決定時間，過了就沒有了。」

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