「價值3萬包裹」送到門口秒被偷！女失主驚呆：裡面有9隻狼蛛

▲美國女子的包裹有9隻狼蛛，竟被偷走。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

記者錢玉紘／綜合報導

住在美國南卡羅萊納州斯帕坦堡郡（Spartanburg）日前報警，原來是她家門口的一個包裹被俗稱「門廊海盜」（porch pirates）的小偷拿走了，但是裡面的內容物竟然是9隻活生生的狼蛛，引起附近鄰居和網友熱烈討論。

這名女子向斯帕坦堡郡警方表示，她原先預計要在28日早上10點半取得一個聯邦快遞（FedEx）的包裹，在早上9點16分時就收到通知，表示包裹已經送達了，他走到門外一看，發現東西已經不見了，於是報警處理。

女子表示，包裹內是9隻活的狼蛛，價值大約1000美元（約台幣3.1萬元）。但是調查顯示，因為屋外沒有監視器，也沒有可以人士出現，目前還沒有找到偷走狼蛛的犯人。

當地媒體報導，鄰居表示，該女子家中常常有訪客，但沒想過包裹裡面是動物，「天啊，那可是一整盒的蜘蛛耶」，反而對有人偷走包裹習以為常。該女子的丈夫則表示，包裹上明明有清楚寫到務必請買家簽收，顯然是貨運公司程序有問題。

狼蛛體型比一般家中見到的蜘蛛還要大，再加上許多品種身上都覆蓋著滿絨毛，外型相當嚇人，且行動敏捷、個性兇猛，還有強烈毒性，小隻的可毒死麻雀，大隻的可能會毒死人，因此有「狼蛛」這樣的名字。