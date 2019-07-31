▲ 淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂暢玩趣，摩天輪賞山海、搭小火車拍美景。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水漁人碼頭，一直是國內外民眾旅遊打卡的好所在，為讓漫長的暑假，可以享受碧海藍天的暢快，新北市農業局特別舉辦「2019仲夏繽紛樂活動」7月20日起，以遊樂園的方式，提供免費的遊樂設施，打造漁人碼頭仲夏繽紛樂活動品牌形象，提供民眾夏日港灣好去處，帶動漁港觀光商機。

農業局說明，2019年盛夏，特別規劃2個月的免費暢玩一夏活動，自即日起至9月30日止，開園時間為下午11時至7時，在淡水漁人碼頭盛大舉辦，提供水陸主題樂園休閒體驗的遊樂設施，包括有唯一觀山看海美景的摩天輪，也有適合各年齡層又深受喜愛的旋轉木馬及熱氣球，還有遊園小火車帶您欣賞港灣的美景，更有消暑清涼的滑水道，充滿趣味。

此外，為帶動碼頭港灣商店街經濟，結合漁人碼頭各商家共襄盛舉，並規劃在活動場域周邊，設置夏日祭典農漁市集，讓爸爸、媽媽不僅開心陪孩子們玩樂，並一手掌握吃喝玩樂，再也不用四處奔波，帶來消暑嬉戲玩樂的無限魅力和夏日清涼。

農業局長李玟表示，漁人碼頭在漁港功能多元化的政策下，陸續開發了情人橋、浮動碼頭及遊艇專用碼頭等，港區也在商家配合政府的用心經營下，讓漁人碼頭成為北臺灣知名的景點之一。

此外，新北市觀旅局及經發局也在漁人碼頭舉辦淡水漁人舞台原創音樂及2019新北特色商品嘉年華，同時在8月4日七夕前夕，情侶身穿創意情侶裝來漁人碼頭，可以喝啤酒、看煙火，享受浪漫夜晚，希望大家一起來淡水漁人碼頭，帶您好康暢玩趣，歡樂FUN暑假！

▲ 漁人碼頭觀山、看海、看美景的摩天輪。

▲ 漁人碼頭深受民眾喜愛的熱氣球。