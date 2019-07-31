快訊／三星新平板Galaxy Tab S6登場　S Pen藏在背後還可無線充電

▲三星新平板Galaxy Tab S6登場。（圖／三星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為了讓Note 10手機在美國時間8/7當天「專美於前」，三星決定讓平板與手錶產品曝光時間提前！而今（31）日，三星就率先推出了新平板裝置Galaxy Tab S6，其配備的S Pen搭載遠端遙控和無線充電功能，要讓使用者擁有更多掌控權。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真表示，絕妙的創意，往往是天外飛來一筆的靈光乍現，專業人士需要一款能捕捉此珍貴時刻，並跟得上忙碌行動商務腳步的裝置。Galaxy Tab S6讓消費者解放想像力，並以卓越的商務功能和領先技術，符合他們對三星平板的高度期望。

Galaxy Tab S6所配備的S Pen，內建BLE遠端遙控功能，包括S Pen手勢控制，即使平板不在手邊，使用者仍可透過直觀的方式自拍、錄影或控制其所創造的多媒體內容。此外，S Pen還具有無線充電功能，只需充電10分鐘，便能提供長達10小時的續航力。

此款新平板產品亦搭載全新改版的Samsung DeX，讓用戶無縫享受桌機般的行動辦公體驗，輕鬆處理多項任務並優化瀏覽體驗。隨著Galaxy Tab S6推出而同步登場的書本式鍵盤皮套，上方附有最新的DeX快捷功能鍵，輕輕一按即可啟動或關閉DeX。微調後的鍵盤擁有更出色的功能性，包括S Pen收納設計、萬向旋轉底座、觸控板和最新功能鍵。

平板也要超廣角鏡頭

除了上述所提及的特點外，另外一項值得注意的亮點，就是Galaxy Tab S6在相機規格上，展現大幅進化的強悍實力，是三星首款配備超廣角雙鏡頭的平板，機身厚度只有5.7mm，兼具輕量與便攜的特性。其所搭載的超廣角鏡頭，完全還原123度的人眼視角，讓用戶將眼前美景盡收鏡頭中。此外，神經處理單元（NPU）透過強化主體的各種特效，讓用戶隨手拍出大師級作品。

另外，Galaxy Tab S6還配備了螢幕指紋辨識，讓用戶以更便利的方式存取平板，並搭配國防級的安全平台Samsung Knox，為平板的方便性帶來滴水不漏的守護。此外，只需輕觸螢幕兩次，即可輕鬆喚醒Galaxy Tab S6，快速登入並展開一天的工作行程。

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