Google確認新機命名就是Pixel 4　還自爆支援手勢控制功能

▲Google自爆Pixel 4支援臉部辨識解鎖，以及手勢控制功能。（圖／翻攝Google Twitter）

記者邱倢芯／綜合報導

一向都不是很在意新品秘密洩漏的Google再度自爆，今年秋季將推出的新手機命名就是Pixel 4，且也直接告訴你這支手機將支援臉部辨識解鎖，以及基於雷達感測的手勢控制功能。

在Google所釋出一支名為「不要拿著手機：Pixel 4的新功能」的YouTube影片中，表現出了Pixel 4的新功能展示；在Soli技術方面，使用者可以隔空揮手就輕鬆地切換音樂曲目。

再者，Soli技術配合上臉部辨識功能，將可讓手機做到「主動式開啟臉部解鎖」的功能，這將有別於iPhone的臉部辨識功能，使用者必須要先觸發螢幕亮起後，才能進行解鎖；最有趣的是，當你使用Pixel 4時，無論現在手機是擺放成什麼樣子（橫的、豎的、斜的），手機都可以在感應到你的臉後自動解鎖。且除了解鎖外，這項功能還可以讓你用來確認付款。

Google官方指出，這項Soli結合臉部解鎖的功能，只會在你的設備中運行，使用者的臉部資料將不要上傳到雲端當中；該公司也承諾，你所有的臉部影像數據都將儲存在手機的Titan M安全晶片當中，來確保使用者的隱私與安全。