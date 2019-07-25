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打造移民新故鄉！花蓮設立「新住民多語服務台」6種語言服務

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▲縣長徐榛蔚頒發多語志工感謝狀，表揚資深新住民志工長期付出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚頒發多語志工感謝狀，表揚資深新住民志工長期付出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為擴大新住民服務，25日於社會福利館三樓「花蓮縣新住民家庭服務中心」舉辦「新住民多語服務台擴大服務記者會」，縣長徐榛蔚期許把花蓮打造為移民新故鄉，會中並頒發多語志工感謝狀，表揚資深新住民志工長期付出。

考量新住民易因語言隔閡及文化差異，增加取得公部門服務的障礙，徐榛蔚上任後指示社會處擴大辦理「新住民多語服務台」，並設立多語服務專線038-246997，期盼透過通譯媒合服務，協助新住民克服語言溝通障礙。

▲縣長徐榛蔚頒發多語志工感謝狀，表揚資深新住民志工長期付出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為擴大新住民服務，舉辦「新住民多語服務台擴大服務記者會」，宣示打造移民新故鄉。

多語服務台由社會處社工搭配資深新住民志工，提供越南語、印尼語、泰國語、柬埔寨、英語、中文等6種語言現場及線上諮詢及通譯服務，提供社會福利、健保醫療、身分權益及教育學習、就業等綜合諮詢服務，作為新住民單一服務窗口，如簡短服務無法解決之難題，平台人員亦會協同各局處人員持續提供服務。

為歡迎新住民來到花蓮共同生活成為一家人，花蓮十多年前就為新住民編撰了許多兒童繪本以及防災救難等資訊，此外，文化局、教育處也透過十三鄉鎮圖書館提供新住民閱讀的書本與空間，讓新住民有一個學習台灣文化的管道。

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關鍵字：移民,故鄉,新住民,多語,服務台,通譯,單一,窗口

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