谷阿莫「X分鐘看電影」挨告忙調解　5影視公司圍攻他苦笑：聽法官的話

記者羅志華／台北報導

近年來網路上越來越多電影解說短片，網紅谷阿莫更是靠「X分鐘看完XX電影」系列爆紅，卻也因此遭迪士尼等5家影視公司提告侵權。谷阿莫31日上午9時許再度到北院出庭調解會，結束時接受記者訪問調解進度，他苦笑說，「15日會再來，目前只調解了一半左右」

▲谷阿莫31日再度至北院調解，記者詢問時，他苦笑表示，「目前只調解了一半，現在就是聽法官的指令」。（圖／記者羅志華攝）

谷阿莫31日在律師陪同下，與得利影視出席代表調解約20分鐘，走出調解庭時露出招牌爽朗笑容，似乎認為一切「船到橋頭自然直」；面對記者問到調解進度時，谷阿莫表示，15日還要再來，要等全部調解流程走完後，才會有個明確的結果，目前就是聽法官的指令。至於是否有哪家已調解得差不多了，谷阿莫則苦笑說，「沒有沒有，大概才一半左右」。

日前台北地方法院開庭，除迪士尼部分尚無法與亞洲事務人員聯繫上，其餘4家公司，有2家表示沒有和解意願，希望谷阿莫能提出具體賠償方案，才有討論空間。谷阿莫的委任律師表示，該些創作短片皆為「詼諧仿作」屬合理使用。

谷阿莫自2015年起，將長達數小時的電影或電視影集，剪輯成3至11分鐘不等「X分鐘看完XX電影」等系列短片，在Youtube上公開播放。內容以幽默逗趣的旁白概述電影情節，每每吸引數10萬人次觀看，讓古阿莫有了一票死忠粉絲，也因此取得相對報酬。

不過此舉也引來得利影視、美商迪士尼、又水整合、科科電速及車庫娛樂等5家公司不滿，針對包括《動物方程式》、《腦漿炸裂少女》、《W-兩個世界》、《近距離戀愛》、《大雄宇宙英雄紀》等，認為谷阿莫擅自取用電影片段，已經違反《著作權法》構成侵權，提起告訴，檢警於2017年4月進行搜索，並將谷阿莫起訴。

