中美磋商今上海「西郊賓館」登場　昨夜劉鶴親陪共覽黃浦江

▲中美第十二輪高級別磋商選址上海西郊賓館，圖為賓館內一處會議中心。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

中美第十二輪高級別經貿磋商今天登場，地點從北京移至上海，在1972年發表「中美聯合公報」的西郊賓館舉行，帶有助推中美關係發展的寓意，美方主要團隊昨（30日）抵達傍晚後，大陸國務院副總理劉鶴更親自陪同共遊黃浦江，有意緩和近日兩國談判前的緊張氣氛。

根據澎派新聞等陸媒報導，美方貿易代表團由貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽領隊，分別於30日中午12時許、下午3時許抵達上海，隨後入駐外灘茂悅酒店，接著和中方貿易談判牽頭人劉鶴共遊黃浦江，並於美國總統老布希、柯林頓、歐巴馬均曾來訪的和平飯店進行晚餐。

▲中美經貿磋商團隊領頭人共覽黃浦江。（圖／翻攝自澎派新聞網站）

值得注意的是，第十二輪中美經貿高級別磋商選址西郊賓館展開，該地點是上海最大的五星級花園別墅式國賓館，過去曾中共前主席毛澤東從武漢來到上海時，就曾居住在此，鄧小平、江澤民等前國家領導人均曾在此下榻，中方亦曾在此接見英國女皇、日本天皇、德國首相柯爾、美國總統布希和歐巴馬，以及俄羅斯總統普丁等人。

其實台灣民眾對這個地點也不算陌生，因為這正是本月初台北市長柯文哲赴上海，會見大陸國台辦主任劉結一的地點；陸官媒報導則指出，1972年該地見證「中美聯合公報」發表，在此談判中美關係助推有重要寓意。

不過，美國總統川普仍不改其犀利言論，昨日仍於推特上發文，指稱中方未啟動採購，表示「無論如何，我們都會贏。」並稱中方採取拖延戰術，直至美國大選後簽協議。但他強調，等到自己連任，雙方的協議將更加嚴苛。

有陸方學者就坦言，川普這個「恐嚇大師」持續使用自己的一貫手法，在磋商前隔空放話藉此施加壓力，希望獲取更大利益，但此舉不僅無助於兩國關係，也只會讓中方對美方霸權更加反感。

▼中美第十二輪高級別經貿磋商即將登場，圖為過去談判畫面。（圖／路透）