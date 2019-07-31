接韓國瑜國政顧問總召　張善政3分鐘影片曝心聲：把良心放回政見

記者徐政璿／台北報導

前行政院長張善政3日宣布，接受國民黨總統參選人韓國瑜的邀請，擔任韓國瑜的國政顧問團總召。張善政31日也在臉書3分鐘影片揭露自己的心聲，他表示，幫年輕人塑造未來會是重中之重，他會著眼10年甚至20年的願景，提升台灣基礎建設、就業環境和生活品質，把良心放回政見。

張善政表示，他2016年卸任院長職務後，受邀擔任一個公益基金會董事長和幾所大學講座教授，心想此生最後職業可以專注在公益與教育，相當理想，因此不做二想；未料原本寄望甚深的蔡英文總統執政荒腔走板，這三年多來只能用「民怨四起」來形容，「所以在我走訪基層或是演講時，很多民眾勸進我出來，我不一樣的背景，為台灣做事」。

「4月中郭台銘宣布參選總統，讓我開始有另外的思維」，張善政說，雖然他的成就與郭董無法相比，但專業背景類似，用科技拚經濟的政見有許多相似之處；韓國瑜挾去年選市長超高民氣，也是勢無可擋，又帶動另一番期待，「我開始覺得成功不必在我，於是我對韓、郭兩位的參選，都抱持樂觀的態度，絲毫沒有因為影響我參選之路而有所排斥。當然最重要的，是要能讓蔡英文下架，不要連任」。

張善政說，他自去年協助韓國瑜競選高雄市長以來，一直與韓國瑜保持順暢的溝通管道，但他並沒有期待韓國於如果初選勝出，他會有後續協助的角色，但是有此機會讓自己與國政顧問們的政見理念被接受，當然願意嘗試一番，於是他答應韓市長，在雙方不承諾後續職位條件的前提下，努力一試，接下國政顧問團總召，「我的理想，是政見被接受，韓市長順利當選總統，然後落實執行政見」。

張善政說，接下來他將協助韓市長規劃國政，本著良知與專業，但是在出發點上，一定會秉持「把良心放回政見」的原則。政見不是綁樁，也不是買票。前瞻計畫的惡例，不可以再出現，其他如「幫年輕人塑造未來」，也一定會是重中之重；他會著眼十年甚至二十年的願景，讓台灣由基礎建設以至於就業環境和生活品質，都能夠透過庶民科技達到優質的境界，讓台灣踏入先進國家之林，用實力塑造中華民國的國際地位。

▼前行政院長張善政。（圖／記者李毓康攝）