交到有錢男友！她收下價值35萬鑽戒：好幸福　幾天後接到電話...慘負債135萬

▲盧女以為自己交到有錢男友，沒想到卻是個騙局。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

山東一名盧姓女子去年12月透過手機遊戲認識了一名榮姓男子，這段期間，兩人每天聊天，進而成為男女朋友。事後，盧女發現男友不僅有錢又體貼，對方甚至還送上一個價值78000元（台幣約35.2萬元）的鑽戒，讓她當場心想，自己真的好幸福，沒想到事後才發現一切都是假象。

綜合陸媒報導，自交往以來，盧女對榮男十分滿意，在今年4月時，搬去跟對方一起住。這段期間，榮男跟盧女表示，自己跟朋友合夥開KTV，經濟條件優越，而且也是個很懂浪漫的人。就在某天，榮男特地到一家商場裡佈置鮮花和氣球，並且邀請盧女及所有親朋好友，準備在大家的見證下，向對方求婚。

當時，榮男當著親朋好友的面前下跪，並且拿出一束鮮花，以及自稱價值78000元（台幣約35.2萬元）的鑽戒，向盧女求婚。被對方戴上戒指的那一刻，盧女心想，自己真的是世界上最幸福的女人，男朋友不僅有錢，而且還十分會照顧人，她甚至認為，榮男就是的真愛。

▲盧女當時收到男友自稱35萬的鑽戒超開心。（示意圖／免費圖庫pixabay）

由於盧女平時不喜歡拿錢包，因此都託男朋友幫忙整理，包括銀行卡、身份證，連微信支付寶密碼都讓對方知道。某天，榮男突然說要幫盧女換新手機，藉此拿走她的舊手機和手機卡。事後，盧女突然自己的名下莫名多了許多欠款，當她質問男友時，對方則說，自己一時無法周轉便臨時用一下，之後會按時歸還。

過了幾天，盧女突然接到朋友的電話才得知，原來男友背著自己向她朋友借錢，加起將近30萬（台幣約135.3萬元）。事後，為了這事，盧女與男朋友大吵一架，要求還錢，沒想到竟被對方封鎖，從此不見蹤影，讓她氣到報警。

經警方調查發現，榮男的名字是假的，真實姓氏是「宋」，而且他先前也曾用相同手法，騙了另一名女士將近20萬現金（台幣約90.2萬元）。直到今年6月初，警方在當地一家網咖內找到29歲的宋男，隨後並將其逮捕，據悉，他不僅沒有固定工作，而且也不是什麼KTV股東，連當時求婚的鑽戒也是假的，讓盧女欲哭無淚。