美國沃爾瑪清晨槍擊！連開10多槍　2員工死亡…1警中彈

▲美國密西西比州北部、曼菲斯附近一家沃爾瑪分店發生槍擊，造成2人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國密西西比州北部一間連鎖賣場30日驚傳槍擊案，已知造成2人死亡、1名警察受傷。槍手稍早前被警方開槍擊倒，目前被拘留中。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，案件發生在密西西比州北部南海文（Southaven），槍手當地時間30日上午持槍進入沃爾瑪（Walmart），於賣場內開槍射殺2人，另射傷一名聞訊趕來的警員。南海文距離田納西州最大城市曼菲斯（Memphis）市中心約20公里，屬於曼菲斯都會圈一部份。

德索托郡（DeSoto County）警局警長拉斯科（Bill Rasco）警方向當地電視台證實，現場有2人死亡，槍手自己也中槍，但並不清楚具體傷勢情況。報導指出，其中一名死者於賣場內被發現，另一名死者則是在停車場被找到。報導稱，所幸中彈的警員當時身穿防彈背心，雖然被送往附近醫院救治，但傷勢並無大礙。

另據《美聯社》報導，一名目擊者透露，最早於上午6時30分左右聽見至少10聲槍響，其中一名死者為沃爾瑪員工，而開槍的槍手同樣也在沃爾瑪工作。另據《曼菲斯電視台》報導，據悉2名死者都是沃爾瑪員工。