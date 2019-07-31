投宿遭拒竟嗆「我通緝犯啦！」　 花蓮銀樓搶犯態度囂張露餡被逮

▲花蓮市中山路銀樓搶案吳姓犯嫌，逃亡投宿旅館遭拒竟嗆櫃台自己是通緝犯，態度囂張引發注意被鎖定遭逮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市區一家銀樓30日遭二名男子假借購買金飾名義，讓負責人放鬆警戒，趁機搶走金項鍊，案發後花蓮警分局迅速掌握犯嫌身分展開查緝，晚間陸續將二名犯嫌查緝到案。



花蓮警分局表示，二名犯嫌30日中午騎一部重機車來到花蓮市中山路一家銀樓，其中一名犯嫌進入銀樓佯稱購買金飾，店家不疑有他，拿出金項鍊供對方挑選，不料犯嫌趁機奪門而出搶走1條金項鍊，隨即騎機車逃逸。



花蓮分局獲報後立即展開偵辦，並調閱銀樓及附近路口監視器積極追查，經過熱心民眾提供線索，很快鎖定嫌犯身分，局長林樹徽率副局長江守寰、刑事警察大隊大隊長戴長生，也在第一時間親自指揮專案小組，經過縝密分工及偵查，晚間透過宜蘭縣政府警察局刑警大隊、礁溪分局偵查隊及縣警察局刑警大隊的協助，在短短7小時內陸續將二名犯嫌逮捕到案。

據了解，2名行搶犯嫌逃亡至宜蘭礁溪尋旅館住處，因未帶任何身份證件遭旅館拒絕，其中吳嫌竟怒嗆：「我通緝犯啦！」。隨後雖然順利入住，但同案陳嫌因擔心吳嫌之囂張態度招來麻煩而決定分道揚鑣返回花蓮，不料最後在花蓮月台遭到逮補。

花蓮警分局也呼籲業者，錄影設備、貴重商品櫥櫃的安全強化、保全系統及保險箱等，都是預防犯罪的重要利器，尤其是金融機構、銀樓、珠寶店店等，容易成為歹徒覬覦對象，更應選擇裝置多種防範設備，不但有事先嚇阻犯罪之作用，更有利於案發時的迅速報案與減少犯罪損失，同時有助於檢警偵辦破案。