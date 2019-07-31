北海道3大夏日音樂祭日期＆地點攻略！熱血樂迷快準備衝一波

說到日本的夏天，就會讓人聯想到音樂季！除了著名的Summer Sonic與FujiRock外，日本各地都有各式各樣不同個性、不同文化的音樂祭，周邊包含美食、環境，從都市型到自然型都一應俱全，有些甚至還發展成適合親子同樂的活動，今天帶大家前往避暑勝地北海道，幫大家搜羅今年夏天不能錯過的三場北海道音樂季。



7月

JOIN ALIVE▼可以一邊玩雲霄飛車一邊聽樂團演出，這個位在遊樂園裡的音樂祭有點酷







從自 2010 年起開始舉辦的JOIN ALIVE又稱作 JOIN，是結合自然、音樂與遊樂園的音樂季，以 北海道格陵蘭遊樂園與戶外舞台當為會場，公園中除了遊樂園之外還有玫瑰園、展望台動物園等，等待表演的空檔還可以四處逛逛，加上會場距離鬧區很近，交通相對便利，也不需要準備太多東西，此外由於國中生以下是可以免費入場的，也讓它成為許多喜愛音樂的爸爸媽媽們帶小朋友參加音樂祭的首選。







JOIN ALIVE安排的演出是以日本國內的搖滾樂團為主，此外也會邀請 J-POP 或偶像團體、新人或是國外藝人出席，曲風很多元。此外園區內還設有露營區，許多樂迷會選擇在會場中露營，但想在這邊露營要記得要事先購買露營券。 至於吃的部分除了可以在營區內 BBQ，也能嘗到充滿了北海道特色的美食攤販，只要出示音樂祭的手圈，就可以享受遊樂設施折扣的優惠，有吃有玩還可以一邊玩雲霄飛車一邊聽音樂，很適合第一次參加音樂季的人。





請問：怎麼到JOIN ALIVE

搭電車 JR札幌駅→〈往岩見沢方向〉→JR岩見沢駅→〈接駁車〉→會場

JR旭川駅→〈往岩見沢方向〉→JR岩見沢駅→〈接駁車〉→會場

JR新千歳空港駅→JR札幌駅→〈往岩見沢方向〉→JR岩見沢駅→〈接駁車〉→會場



JOIN ALIVE

時間：2019/7/13-7/14

地址：日本北海道岩見澤市巖見澤公園

票價：雙日票約 18000 日幣，另有含露營區的門票可購買。



8月

RISING SUN ROCK FESTIVAL▼跟喜愛的樂手一起迎接日出，光想就有夠浪漫







RISING SUN ROCK FESTIVAL 是日本第一個真正的通宵野外搖滾音樂節，也是日本 4 大戶外音樂祭之一，選在空曠的北海道石狩湾新港，廣闊的會場上有各種大大小小的現場表演。

大家可以自由的方式參加音樂節活動，躺在野營布上，或是一邊燒烤或是在牧草卷上面觀看演出。場地內幾乎全都是露營區，從帳篷就可以直接看到舞台，加上第二天是通宵演出，會一直持續到凌晨四點，一路唱到日出，可以和台上的音樂人一起迎接日出這樣特別的演出企劃，也成為它的賣點！如果要前往，很建議大家帶著帳篷去體驗一晚！但記得要事先購買露營券，因為露營位置每年都非常的熱賣。







雖然音樂祭的名字內有“ROCK”一字，但其實除了搖滾樂之外也有 Techno 跟銳舞等不同的音樂類型，主要以日本國內的音樂人為主，曾參與過演出的陣容包括：椎名林檎、サニーデイ・サービス、SUPERCAR等。





請問：怎麼到RISING SUN ROCK FESTIVAL

搭電車到地下鉄麻生駅後，轉乘接駁車直達會場。另外也可以開車過去，官方也有販售附車位的露營區。



RISING SUN ROCK FESTIVAL

時間：2019/8/16-8/18

地址：日本北海道石狩市石狩灣新港

票價：雙日票約 22000 日幣，另有含露營區的門票可購買。



9月

GREEN BEATS▼在群山環繞的自然裡享受地下電音派對，重點還讓你包吃包喝包玩







主打全包式度假村Club Med首次在日本北海道Tomamu推出「Green Beats群山音樂祭」，特別邀請來自台灣、東京、香港、首爾的國際知名DJ以及札幌高人氣地下樂團前來演出。







集結民謠搖滾(Folk Rock)、前衛浩室(House)、迷幻爵士(Acid-Jazz)、實驗電子、阿伊努傳統音樂等不同音樂類型。演出陣容包含日本電子樂壇和DJ界的隱秘大師KUNIYUKI TAKAHASHI（高橋棒幸）、韓國獨立創作歌手LEE LANG(李瀧) 、柏林電音廠牌Klasse Wrecks策劃人Mr. Ho、台灣當紅浩室DJ Umbra以及多組札幌高人氣地下樂團前來演出，像是迷幻爵士三重奏CRO MAGNON、民謠搖滾樂團THE CYNICAL STORE、阿伊努傳統音樂KAPIW & APAPPO等，陣容超強大。





「Green Beats群山音樂祭」集結多樣化的音樂類型，Club Med特別邀請來自國際的知名DJ前來演出，引領千禧世代的旅客探索世界。



特別的是，只要在9/14-9/16期間入住Club Med的旅客都能夠免費參加，就算不是住客也可以購買日票參加，包含音樂會的門票，以及活動日期下午2點到午夜的時段，可以免費享用度假村內的美食及酒水，此外包含免費停車以及體驗空中飛人、射箭、單車以及其他陸上活動，可說是Club Med有史以來最trendy的活動！此外只要購買門票，Club Med將會捐出票價4％給當地永續環保組織，迎來有意義的改變。







請問：怎麼到GREEN BEATS

機場：Club Med提供前往度假村的交通服務，距離新千歲機場約1小時40分鐘，距離帶廣機場約1小時15分鐘。

火車：請查看Tomamu站的時間表。

接駁車：星野度假村出發，每天從早到晚皆有固定班次前往Club Med。



GREEN BEATS

時間：2019/9/14-9/16

地址：Nakatomamu, Shimukappu, Yufutsu District, Hokkaido 079-2204

票價： 1日通行證: 15,800日幣（成人）／12,700日幣（12-17歲青少年）／9,500日幣（4-11歲孩童）

3日通行證: 38,000日幣（成人）／30,400日幣（12-17歲青少年）／22,800日幣（4-11歲孩童）

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

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