　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

北海道3大夏日音樂祭日期＆地點攻略！熱血樂迷快準備衝一波

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

說到日本的夏天，就會讓人聯想到音樂季！除了著名的Summer Sonic與FujiRock外，日本各地都有各式各樣不同個性、不同文化的音樂祭，周邊包含美食、環境，從都市型到自然型都一應俱全，有些甚至還發展成適合親子同樂的活動，今天帶大家前往避暑勝地北海道，幫大家搜羅今年夏天不能錯過的三場北海道音樂季。

7月

JOIN ALIVE▼可以一邊玩雲霄飛車一邊聽樂團演出，這個位在遊樂園裡的音樂祭有點酷

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從自 2010 年起開始舉辦的JOIN ALIVE又稱作 JOIN，是結合自然、音樂與遊樂園的音樂季，以 北海道格陵蘭遊樂園與戶外舞台當為會場，公園中除了遊樂園之外還有玫瑰園、展望台動物園等，等待表演的空檔還可以四處逛逛，加上會場距離鬧區很近，交通相對便利，也不需要準備太多東西，此外由於國中生以下是可以免費入場的，也讓它成為許多喜愛音樂的爸爸媽媽們帶小朋友參加音樂祭的首選。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

JOIN ALIVE安排的演出是以日本國內的搖滾樂團為主，此外也會邀請 J-POP 或偶像團體、新人或是國外藝人出席，曲風很多元。此外園區內還設有露營區，許多樂迷會選擇在會場中露營，但想在這邊露營要記得要事先購買露營券。 至於吃的部分除了可以在營區內 BBQ，也能嘗到充滿了北海道特色的美食攤販，只要出示音樂祭的手圈，就可以享受遊樂設施折扣的優惠，有吃有玩還可以一邊玩雲霄飛車一邊聽音樂，很適合第一次參加音樂季的人。

請問：怎麼到JOIN ALIVE

搭電車 JR札幌駅→〈往岩見沢方向〉→JR岩見沢駅→〈接駁車〉→會場
JR旭川駅→〈往岩見沢方向〉→JR岩見沢駅→〈接駁車〉→會場
JR新千歳空港駅→JR札幌駅→〈往岩見沢方向〉→JR岩見沢駅→〈接駁車〉→會場

JOIN ALIVE

時間：2019/7/13-7/14
地址：日本北海道岩見澤市巖見澤公園
票價：雙日票約 18000 日幣，另有含露營區的門票可購買。  

8月

RISING SUN ROCK FESTIVAL▼跟喜愛的樂手一起迎接日出，光想就有夠浪漫

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

RISING SUN ROCK FESTIVAL 是日本第一個真正的通宵野外搖滾音樂節，也是日本 4 大戶外音樂祭之一，選在空曠的北海道石狩湾新港，廣闊的會場上有各種大大小小的現場表演。

大家可以自由的方式參加音樂節活動，躺在野營布上，或是一邊燒烤或是在牧草卷上面觀看演出。場地內幾乎全都是露營區，從帳篷就可以直接看到舞台，加上第二天是通宵演出，會一直持續到凌晨四點，一路唱到日出，可以和台上的音樂人一起迎接日出這樣特別的演出企劃，也成為它的賣點！如果要前往，很建議大家帶著帳篷去體驗一晚！但記得要事先購買露營券，因為露營位置每年都非常的熱賣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雖然音樂祭的名字內有“ROCK”一字，但其實除了搖滾樂之外也有 Techno 跟銳舞等不同的音樂類型，主要以日本國內的音樂人為主，曾參與過演出的陣容包括：椎名林檎、サニーデイ・サービス、SUPERCAR等。

請問：怎麼到RISING SUN ROCK FESTIVAL

搭電車到地下鉄麻生駅後，轉乘接駁車直達會場。另外也可以開車過去，官方也有販售附車位的露營區。

RISING SUN ROCK FESTIVAL

時間：2019/8/16-8/18
地址：日本北海道石狩市石狩灣新港
票價：雙日票約 22000 日幣，另有含露營區的門票可購買。  

9月

GREEN BEATS▼在群山環繞的自然裡享受地下電音派對，重點還讓你包吃包喝包玩

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

主打全包式度假村Club Med首次在日本北海道Tomamu推出「Green Beats群山音樂祭」，特別邀請來自台灣、東京、香港、首爾的國際知名DJ以及札幌高人氣地下樂團前來演出。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

集結民謠搖滾(Folk Rock)、前衛浩室(House)、迷幻爵士(Acid-Jazz)、實驗電子、阿伊努傳統音樂等不同音樂類型。演出陣容包含日本電子樂壇和DJ界的隱秘大師KUNIYUKI TAKAHASHI（高橋棒幸）、韓國獨立創作歌手LEE LANG(李瀧) 、柏林電音廠牌Klasse Wrecks策劃人Mr. Ho、台灣當紅浩室DJ Umbra以及多組札幌高人氣地下樂團前來演出，像是迷幻爵士三重奏CRO MAGNON、民謠搖滾樂團THE CYNICAL STORE、阿伊努傳統音樂KAPIW & APAPPO等，陣容超強大。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「Green Beats群山音樂祭」集結多樣化的音樂類型，Club Med特別邀請來自國際的知名DJ前來演出，引領千禧世代的旅客探索世界。

特別的是，只要在9/14-9/16期間入住Club Med的旅客都能夠免費參加，就算不是住客也可以購買日票參加，包含音樂會的門票，以及活動日期下午2點到午夜的時段，可以免費享用度假村內的美食及酒水，此外包含免費停車以及體驗空中飛人、射箭、單車以及其他陸上活動，可說是Club Med有史以來最trendy的活動！此外只要購買門票，Club Med將會捐出票價4％給當地永續環保組織，迎來有意義的改變。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

請問：怎麼到GREEN BEATS

機場：Club Med提供前往度假村的交通服務，距離新千歲機場約1小時40分鐘，距離帶廣機場約1小時15分鐘。
火車：請查看Tomamu站的時間表。
接駁車：星野度假村出發，每天從早到晚皆有固定班次前往Club Med。

GREEN BEATS

時間：2019/9/14-9/16
地址：Nakatomamu, Shimukappu, Yufutsu District, Hokkaido 079-2204
票價： 1日通行證: 15,800日幣（成人）／12,700日幣（12-17歲青少年）／9,500日幣（4-11歲孩童）
3日通行證: 38,000日幣（成人）／30,400日幣（12-17歲青少年）／22,800日幣（4-11歲孩童）

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |
（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

2019日本北海道20個最上鏡IG打卡景點特搜，從一望無際繽紛花海、如夢似幻唯美冰湖、世界級夜景通通有！

2019日本東京15個最上鏡IG打卡景點特搜，從知名地標、人氣商店、藝術牆面通通有！

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
誰發明珍珠奶茶？春水堂、翰林茶館互告10年　法院判決出爐了
黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊
「薇帕」颱風最快今生成　還有2低壓！彭啟明：下周可能到台灣

關鍵字：日本,北海道,音樂祭,JOINALIVE,JOIN,RisingSunRockFestival,GreenBeats,VogueTaiwan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

北海道3大夏日音樂祭日期＆地點攻略！熱血樂迷快準備衝一波

「另類中元商品」熱銷！非籠飼蛋捲現搶貨潮　連日本人都愛

單價史上最高！麥當勞期間限定「酪梨漢堡」　吃得到整塊切丁酪梨

限時30秒「超商免費搬」！全家歡慶會員數破千萬回饋季開跑

盤點父親節送禮趨勢　iPhone Xs、音波震動牙刷登上寵爸清單

【廣編】高效能量回饋FuelCell Propel　運動性能與日常穿搭一雙滿足

【廣編】恐龍氣墊嘉年華　天天不限時一票暢玩到底

【廣編】網紅安秋、JOEMAN帶頭　跳舞快閃信義區街頭

年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度

一試色就決定敗了他們！！ 好難買到的愛用唇膏分享~

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

北海道3大夏日音樂祭日期＆地點攻略！熱血樂迷快準備衝一波

「另類中元商品」熱銷！非籠飼蛋捲現搶貨潮　連日本人都愛

單價史上最高！麥當勞期間限定「酪梨漢堡」　吃得到整塊切丁酪梨

限時30秒「超商免費搬」！全家歡慶會員數破千萬回饋季開跑

盤點父親節送禮趨勢　iPhone Xs、音波震動牙刷登上寵爸清單

【廣編】高效能量回饋FuelCell Propel　運動性能與日常穿搭一雙滿足

【廣編】恐龍氣墊嘉年華　天天不限時一票暢玩到底

【廣編】網紅安秋、JOEMAN帶頭　跳舞快閃信義區街頭

年輕就是做自己！這不只是一碗泡麵　還有生活態度

一試色就決定敗了他們！！ 好難買到的愛用唇膏分享~

酒醉闖女選手寢室　陳靖選手生涯面臨重大考驗

黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」　2小孩何去何從

選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…主持人傻住：什麼

騎車衝撞罷韓志工！他露齒笑「有撞到你嗎笑死人」　網揪亮點：快檢舉

汪東城、唐禹哲爆為「她」撕破臉！起底「混血周慧敏」甜倒2大偶像男神

衣架大王遭控襲胸！舔耳猥褻長腿嫩妹　LINE「跟你感覺良好」對話曝光

清冰箱見「冰封40年女嬰屍」...頭髮都還在！他驚呆：可能是我姐姐

母過世後9天⋯半夜3點拍10人合照「她左腳消失」　專家：祂在暗示

史馬特大方承認防守會假摔　偷嘴哈登喜歡進攻假摔

天生「遲到王」星座Top 3 ！巨蟹拖延症氾濫、冠軍是懶癌末期患者

15歲女孩滑水道衝下！噁男「假冒救生員」接住她　趁機亂摸狂蹭…畫面流出

消費熱門新聞

單價史上最高！麥當勞期間限定「..

限時30秒「超商免費搬」！全家..

不加一滴水！「滿杯鮮奶」GOD..

別在日本買Dyson！專業分析..

「另類中元商品」熱銷！非籠飼蛋..

每天都能吃到「獨特嚼感」！劉沛..

用了電動牙刷回不去！老爸一秒被..

限量30000張！頂呱呱會員卡..

降噪耳機把城市變成無壓室！

他在超商只花45元買飲料就中千..

北海道3大夏日音樂祭攻略

華航夏季全航線　史上最低價

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

iPhone Xs、音波震動牙..

更多熱門

相關新聞

《愛麗絲夢遊仙境》68周年新品

各位知道嗎？迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》自上映至今已經68年了！為了慶祝周年，迪士尼商店推出多款實用的周邊商品，絕對會讓粉絲們失心瘋，沒有全部打包帶走不罷休～

有美軍駐防的韓國照樣煙硝四起　那台灣呢？

日本可能將南韓踢出「白名單」

Sony穿戴式空調提供自動溫度調節

亞洲男籃資格賽　兩岸大戰台北2021

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

吃屎哥「血便」就醫…醫曝傷勢情況

外送員送餐一時錯亂「一轉身笑翻網」

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

肚臍癢狂摳！她「冒小菜花」切片驗醫驚呆

7號颱「薇帕」最快周三生成！周四變天

傷者雙腿截斷拔管亡　落跑駕駛「找到了」

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面