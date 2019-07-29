農曆七月到廟裡拜拜易「卡陰」？　住持透過感應者了解實情大解密

▲台中通天大道院往年舉辦中元普渡法會之場景。（圖／台中通天大道院提供）

記者陳詩璧／綜合報導

農曆七月快到了，外傳鬼月不宜到廟裡拜拜，認為好兄弟會聚集在廟宇附近，請求神明協助申冤，運勢差的人，容易卡到陰？廟方住持說，確實會有好兄弟在廟宇附近，但祂們是先來排隊等普渡領功果。

台中通天大道院住持無上元提到，每年普渡法會開放報名以後，具有靈通資質的信眾就會跟他反應，看見許多好兄弟在通天大道院周圍徘徊，經請示地藏王菩薩，才知道好兄弟也會得知親友已報名普渡的消息，所以先來排隊領功果。

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至於坊間認為好兄弟會聚集在廟宇附近，請求神明協助申冤，運勢較差的人較易「卡到陰」，認為普渡不要讓小孩靠近。無上元說，其實只要心中沒有禁忌，若沒有特殊原因，好兄弟並不會刻意作弄人，只要尊重彼此，不要亂說話，鬼月也能到宮廟拜拜。

中元普渡，目的在於表達對祖先的敬意，也或許鬼月是幽冥界放假的日子，普渡也成為在世者與亡者的「溝通」管道之一，民國95年梅嶺大車禍奪走22條性命，家屬多年求助宮廟，想瞭解亡者是否有事情交待，卻始終沒有如願，直到參加普渡法會，終於有所「感應」。

台中通天大道院住持無上元表示，當時家屬正依循古法儀軌向諸位神尊參拜祈願，迴向功德予亡者，就當跪求地藏王菩薩時卻突然淚如雨下，「感應」到亡者就在身旁，亡者當下亦藉由無上元轉述要家屬好好打起精神過日子，同時，表達自己已領到功果，家屬這才放下心中大石，重新面對人生。