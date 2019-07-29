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中元節應景食品抽驗　台南合格率9成6！

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▲台南市衛生局抽驗中元應景食品共60件，合格率9成6。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市衛生局抽驗中元應景食品共60件，合格率9成6。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

因應中元節來臨，台南市衛生局於傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域抽驗米麵製品、即時熟食（雞肉、豬肉、魚肉）、魚、肉加工製品、豆製品、零食類、水果類、素食製品等應景產品，共60件，合格率9成6！

衛生局指出，檢驗項目包括防腐劑、殺菌劑、著色劑、甜味劑、農藥殘留量、衛生指標菌、動（植）物性成分等項目，檢驗結果58件皆符合規定，其中2件素食製品檢出疑與標示不符，已移請源頭廠商轄管衛生局後續處辦。

中元節普渡拜拜是台灣重要民間信仰祭祀活動之一，也是祭祀祖先重要的節日，家中長輩會準備三牲五果及零食等食物祭拜，為使市民普渡供品拜得放心也吃安心，衛生局加強中元節應景拜拜食品抽驗。

衛生局呼籲食品業者從事食品製造販售應依據「食品安全衛生管理法」規定，產品產製販售過程應符合「食品良好衛生規範準則」，以符合相關規定。提醒消費者兼顧習俗與食品衛生安全，建議選購包裝完整的供品，看清產品標示資訊，並依產品標示之儲存條件保存且勿於常溫環境下放置過長，以避免微生物滋生危害健康。

因農曆7月氣溫高，祭祀時間又長，另提醒市民多多留意食品衛生，祭拜過的熟食請儘速食用，而且吃之前一定要充分加熱，不小心沾染香灰或紅色染料的食物，建議將污染區域直接去除不吃，蔬果食用前需清洗乾淨，無法立刻吃完的供品應依食物特性保存在冰箱或陰暗處，並且應在有效日期內食用完畢，拜拜食物吃健康，自己和家人都過個健康平安的民俗月；消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

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關鍵字：中元節,應景,食品,抽驗,合格率

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