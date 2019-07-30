「救命恩人謝謝妳！」單車男騎上坡突昏倒　年輕女CPR秒救回

▲光田心臟血管外科主任郭達智表示，高血壓、高血糖、高血脂是心肌梗塞的危險因子。（圖／大甲光田提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名52歲曾姓男子日前騎自行車上坡時，因急性心肌梗塞發作昏倒，原本已無生命跡象，幸好1名年輕女子路過，緊急施作CPR，之後再由趕至現場的119救護員接手，經送醫手術已恢復良好，由於女子未留下任何資料，曾某心有遺憾，只能在內心表達對陌生救命恩人的感謝。

曾姓男子表示，某日傍晚外出騎自行車運動，突然就失去意識，清醒時人已在醫院病房，對整個過程毫無印象，聽警方說明得知，就在他昏倒時，有名熱心的年輕女子剛好路過，幫他做心肺復甦術，直到外埔分隊救護員前來接手，施予急救電擊，再送往大甲光田綜合醫院緊急手術，康復後幾乎無神經學傷害，只能說自己真是福大命大。

事後曾某想向幫助他的人道謝，但問不到任何資料，救護員在第一時間到場時，現場有3、4人圍繞著他，當下施做CPR的是1名年輕女子，救護員搶救生命十萬火急，沒有詢問女子身分，到場員警也說該女子未留下聯絡方式，曾說，救他的人可能也不想被打擾，他不強求知道身分，只能在心中感謝整個過程中幫過他的人。

光田綜合醫院心臟血管外科主任郭達智指出，患者病發當下昏倒無生命跡象，可他真的非常幸運，遇到民眾伸出援手，而且還立即施做心肺復甦術，套一句年輕人電玩用語是遇上強大的「補師」。

院方表示，曾某可能是進行高強度的激烈運動，心臟負荷增加，慢性阻塞的冠狀動脈因狹窄不能充分擴張，最終引發心肌梗塞，還好救護員也趕抵即時給予AED電擊並送醫，最後做繞道手術後救回一命，目前已出院恢復良好。