快訊／總統府完整還原私菸案始末　79人認了買8074條、剩1,262條找嘸買家

記者陶本和／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統府發言人黃重諺30日舉行記者會，公布現階段調查進度，並完整還原本案發細節：目前已確定，各單位當事人自清部分，共79人、購買菸品8,074條，另根據本案起獲「華航香菸訂購統計表」與自清部分交叉比對，有收押與離退人員3人、450條，及尚無法查明身份之綽號8組、1,262條。



總統府指出，108年7月22日總統出訪專機抵達桃園國際機場後，檢調單位於機場C3鐵門外攔查載運侍衛室勤員統一託運之大型行李、勤務 裝備及訂購免稅商品等貨車5輛，其中車號550-BK、9792-QL兩部向總統府三局交通科調借車輛，於確認無違禁品後放行。

總統府表示，其餘3部特勤中 心車輛因裝載違法9,800條免稅菸品，連同侍衛官吳宗憲等10人即被帶往新北市調查處實施調查，本案特勤人員藉出訪違法私菸事件始為媒體揭露。

▼總統府發言人黃重諺舉行記者會，說明私菸案完整始末。（圖／記者陶本和攝）



總統府指出，奉總統蔡英文指示，本府政風處於23日正式成立專案小組，並由法規會協同 調查。 為釐清案情，專案小組先後訪談本府前侍衛長張捷中將、侍衛室林國欽少將主任、陳逸夫少將主任等多人，並以本案起獲的「華航香菸訂購統計表」就相關人員涉案情況進行全面清查瞭解。

在初步調查結果，首先洽訂免稅菸品模式，據調查，有關免稅菸品洽訂之運作模式，主要為歷次元首出訪前，負責專案任務之相關航空公司決標後，航空公司人員會提供航班免稅商 品型錄予承辦人（侍衛室內衛組後勤小組行政參謀），承辦人再將型錄資料提供各組同仁自行填寫訂購，於指定時間交回，而相關菸品訂 購並無數量限制。

總統府指出，本案侍衛室是於6月5日接獲外交部專案出訪任務，於6月20日華航公司行政聯繫窗口聯繫侍衛官吳宗憲，並寄送商品目錄及訂購清單。 吳宗憲接獲相關訂購清單後，隨循例將免稅商菸品目錄及訂購單，分交各單位值日人員。

在付款及取貨方式方面，總統府經調查，往例菸品的付款方式如屬小額，多以現金方式交付承辦人；如金額較大，則會以轉帳或臨櫃匯款方式存入承辦人戶頭。取貨部 分，則是在元首出訪行程結束後，由承辦人依洽訂名冊分別交付予訂購之單位或個人。

本案部分，則由各單位或個人依需要品項、數量向吳宗憲訂購，並將款項以現金或匯款方式繳交予吳宗憲或其銀行戶頭；吳員再將訂購總量清單傳真華航行政聯繫窗口，並依訂購金額以玉山銀行信用卡刷卡方式付款予華航聯繫窗口。

在本案勤務車輛調度始末方面，總統府指出，一般特勤勤務車隊的編組、調度與派遣，皆由侍衛室依據當天整體維安勤務的需要，製作勤務分配表統一分配調度。

總統府表示，22日出訪專機返國前，是由侍衛室參謀製作勤務分配表，安排當天所有勤務 人力及車輛派遣，其中除總統車隊及其他人員接送外，並依例派遣貨車五輛載運勤務人員大型行李、攜行裝備。另外，特勤勤務於必要時，會向其他單位調借車輛，並由侍衛室專責駕駛 勤務人員駕駛。經調查，本次勤務車號550-BK與車號9792-QL貨車兩 部為向總統府交通科調借車輛。

細節方面，總統府指出，7月11日出訪前，侍衛室行政參謀吳宗憲致電總統府三局交通科表示， 為總統出訪返國運送行李需要，將調借府方貨車支援。 在7月16日時，侍衛室駕駛人員前來本府交通科確認借用車輛情形，交通科同意借用貨車兩部，其後侍衛室駕駛於19日下午取車，22日下午還車。

總統府進一步說明，貨車車號9792-QL兩部，負責裝載勤員行李、勤務裝備以及個人物品。當日相關車輛遭檢調攔查後，兩部府方車輛，在查驗後因均無違 法物品，隨後遣回。

至於本案涉及人員清查情形，總統府清查結果：首先，各單位當事人自清部分，目前確認共79人、購買菸品8,074條；其次，根據本案起獲「華航香菸訂購統計表」與自清部分交叉比對， 另有收押與離退人員3人、450條，及尚無法查明身份之綽號8 組、1,262條。

總統府強調，總統府及國安會也就相關人員是否涉入本案免稅菸品訂購進行清查，初步確認本府及國安會並無政務人員、機要人員參與上述免稅菸品購買。

▲▼總統府召開記者會說明私菸案。（圖／記者陶本和攝）

