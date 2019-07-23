擴大發放2至4歲育兒津貼8月上路　嘉縣2500名幼兒受惠

▲▼ 2至4歲育兒津貼擴大發放，新制預計8月上路。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應少子女衝擊，政府政策多管齊下，行政院在「我國少子女化對策計畫」中推出建置托育準公共化機制與擴大育兒津貼的雙軌方案，8月1日起全國統一上路，期望減輕家長負擔並保障孩子獲得妥善照顧，營造友善育兒環境。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣屬農業縣，財政方面實為拮据，但是面臨年輕人口外流嚴重，期盼透過實施準公共化機制與擴大育兒津貼的發放，為經濟弱勢家庭幼兒提供教保服務補助，也維護幼兒就學機會均等，更為嘉義縣未來人力資本奠定基礎。

嘉義縣政府教育處指出，今年8月起擴大發放二至四歲育兒津貼，符合資格者每人每月可領2,500元，若有第三胎以上每月再加發1,000元，以減輕家長經濟負擔。申請資格須符合五大條件，包括生理年齡滿2歲至未滿5歲學齡之我國幼兒、父母雙方或監護人最近年度綜所稅率未達20%、未請領育嬰留職停薪津貼、未接受公共或準公共化托育服務與幼兒未經政府公費安置收容。

教育處長鄧進權強調，嘉義縣推估將有2,500名幼兒受惠，為家長提供一個穩定。舒適的育兒環境。為了讓民眾更清楚了解相關福利及政策，將陸續透過多元管道擴大宣導，避免民眾不清楚而錯失相關福利補助。若有相關問題，民眾可洽各鄉鎮市公所、教育處或撥打免費諮詢專線0800-205-105。