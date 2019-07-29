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網紅自爆最愛手遊！　上班不要看阿傑已在《神魔之塔》課金十萬

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▲▼蘋果App Store夏日動漫祭,上班不要看阿傑。（圖／記者邱倢芯攝）

▲上班不要看阿傑超熱愛玩手遊，自曝已在《神魔之塔》課金十萬元。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果App Store夏日動漫祭開跑！今（29）日Apple特別邀請知名YouTuber上班不要看阿傑（RJ）來分享平時最愛哪些動漫遊戲；他表示，自己目前會玩《Disney Tsum Tsum Land》、《遊戲王 決鬥聯盟》、《死神 Bleach》，以及《神魔之塔》等4款遊戲，其中最喜歡《神魔之塔》，從2013年玩到現在已在遊戲中課金大約十萬元。

阿傑表示，自己是遊戲編輯出身，對於很多款遊戲都有涉略，不過其中以《神魔之塔》最為熱衷，至今已在這款遊戲當中儲值過十萬元，不過《神魔之塔》已經是一款4~5年的遊戲了，因此這個金額其實不算太大。

「現在的手機遊戲設計方式都會讓人『心癢癢』。」阿傑舉例，像是《遊戲王》這種集換式卡牌遊戲，官方一定會推出很強很帥的卡牌，如果你不課金很難獲得；再者，現在的手機設計方式，讓遊戲課金方式變得更加容易，只要按下購買、電源鍵按兩下、「對個眼神」（臉部辨識）就完成交易了。

▲▼蘋果App Store夏日動漫祭,上班不要看阿傑。（圖／記者邱倢芯攝）

阿傑表示，自己在手遊的課金預算是無上限，基本上一個星期都至少會花上150元抽一次《神魔之塔》的卡牌角色，這是一種犒賞自己的心態。

而熱愛動漫改編遊戲的阿傑目前最希望《獵人》的《貪婪之島》可以手機遊戲化，因為他認為這款遊戲堪稱是經典遊戲作品。

阿傑認為，現在大多數廣受歡迎的手機遊戲，大多以動漫改編的題材居多，因為遊戲廠商所推出的遊戲不見得可以讓玩家產生興趣，尤其是在遊戲方式不明的情況下，更難吸引到玩家來玩，不過若是以經典動漫改編，就會很吸引人；此外，現在有很多遊戲都希望可以再激起玩家的熱情，因此都會與其他遊戲或是動漫合作、聯名，像是《神魔之塔》近期就是與奧特曼（Ultraman）聯名合作，為的就是增加遊戲吸引力。

另一方面，阿傑也分享自己平時玩遊戲的裝置，他表示，自己大多是使用iPad Pro或是其他行動裝置（如iPod）等來玩遊戲，反而不太會使用手機最為玩遊戲的工具，因為手機是工作、聯絡用。

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關鍵字：上班不要看,阿傑,RJ,《神魔之塔》,App Store,夏日動漫祭

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