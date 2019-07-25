買飲料拿「5個1元」結帳慘遭拒！老闆嗆：1塊錢會被看輕　網正反吵翻

▲網友拿零錢付帳，卻遭老闆回絕。（示意圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名網友到家裡附近的飲料店買要價15元的烏龍青茶，結帳時拿出了1個10元和5個1元，不料遭老闆拒收1塊錢。原PO隨後因為對方態度不佳，又再次上前理論，回應「1塊錢也是錢」；但老闆卻聲稱，「在這社會，拿1塊錢會被買輕。」然而這解釋讓原PO無法理解，他認為如果老闆心情不好就不要賣飲料，用不著兇客人。

這名網友在「爆廢公社二館」提到，自己近日載著小孩來到家裡附近的飲料店，購買一杯要價15元的烏龍青茶。等到飲料做好以後，原PO拿出1個10元和5個1元結帳，但老闆一看到便說，「我沒在收1塊錢的。」原PO則回，「不然我身上有5塊錢」，結果老闆卻未回話，轉頭就走。原PO當下便先把小孩載回家，然後再自己出門找老闆理論，因此展開了讓他十分傻眼的對談：

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原PO：你剛剛態度是在不爽什麼？

老闆：我沒在收1塊錢的，收1塊錢的心情很差。

原PO：我說你沒收，你好好講，你是怎樣？

老闆：上次已經一次了！

原PO：我根本沒有，1塊錢也是錢，我也有用錢跟你買賣。

老闆：在這社會，拿1塊錢會被買輕！

老闆認為，「一杯飲料才15元，又沒賺多少。」自己一整天心情已經不好，又收到1塊錢，才會沒控管好自身情緒，並無針對。但這讓原PO忍不住直呼，「這也是錢！不爽賣你不要賣！」

▲原PO用1個10元和5個1塊結帳。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社官網）

網友紛紛留言回應，「是我就故意直接給15個1元」、「1塊不能收，那如果拿1000買15元的他會開心嗎」、「做生意還在分收什麼錢嗎」、「老闆做法不對，但有道歉就算了吧」、「如果給老闆10萬個1塊，他還覺得被看輕嗎」、「歡迎拿1塊錢丟我，我收」、「不想收1塊錢的，就自己不要賣銅板價的飲料啊」、「如果客人很刻意的為了出清一堆1塊，我就會很不爽。若15個1元買飲料，這我是能接受的。」

然而，有不少網友則提到，「我如果給零錢時，會加一句『不好意思，都給你零錢』」、「售價都是5、0結尾的，我就不會給他1塊錢了，但如果只有10元、5個1元，我還是會說，『我只有這些零錢，大鈔我怕不好找開』」、「我是都會問店家方不方便收零錢」。另也有網友認為，若自己不想收到零錢，就不要拿來付錢，直喊「己所不欲，勿施於人」，正反雙方看法非常兩極。

據悉，確實有許多店家不喜歡收到太多零錢，至於是否能使用1 塊錢結帳，大家想法不盡相同，也沒有標準答案。許多人認為只要是錢都可以付帳，不過也有不少人會不太好意思都給零錢，但只要雙方相互尊重、禮貌地詢問，想必就能減少衝突的發生。