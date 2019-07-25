名醫丁金聰為癌男割膽病患術後死亡　二審改判無罪

▲名醫丁金聰為病患動手術後，病患死亡。二審改判無罪。此為示意圖，與當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市聯合醫院仁愛院區外科醫療部長、消化外科名醫丁金聰，2012年間為一名癌症患者切除肝臟腫瘤，手術雖然成功，但患者卻因為疏於術後照顧，當晚就休克，急救後仍不治身亡。一審認定丁男有疏失，判刑10月，案經上訴，高院二審25日改認定丁男沒有疏失，逆轉改判無罪。可上訴。

判決指出，丁男2012年7月間，為罹患肝癌的周姓男子進行手術摘除膽囊、切除肝葉手術後，手術雖然成功，但丁男並未將患者移至加護病房，而是移至一般病房，也未叮囑護理人員提高監護照護密度。結果當晚8時30分許病患就發生休克情形，經急救後於第4天凌晨3時許不治死亡。家屬認為丁男有疏失，提出告訴，檢方依照「業務過失致人於死罪」，對丁男提起公訴。

一審法院審理時，認為丁男明知病患進行重大手術後，有嚴重出血的高度可能性，極可能導致死亡，但丁男卻未注意妥適監控術後風險，即草率將病患送回一般病房，並於醫囑單載明「依一般病房常規照護」的英文術語，使當班護理人員未幫病患裝設生命徵象監測儀，也未加強照護密度，因此無法在出現異狀的第一時間通知醫師即刻救治，丁男確有疏失。而即便丁男賠償260萬元與家屬達成和解，但法院仍將丁男判刑10月。

案經上訴，高等法院二審審理後，卻出現逆轉判決。高院認為，依照新修正的《醫療法》82條規定第3項「醫事人員執行醫療業務因過失致病人死傷，以違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者為限，負刑事責任。」本案經「醫事審議委員」鑑定後，認定病患於手術前經評估其體質良好，醫療風險低;其術後生理徵象穩定，所以此時得由主治醫師依其臨床經驗評估是否需送加護病房照護；由於加護病房感染機率更高，因此丁金聰評估後，將病患送一般病房，並未違反醫療常規。

另外高院也認為，丁男在手術當晚6時許曾到病房巡視，當時護理紀錄尚無「出血」之記載，病患亦尚未出現休克徵狀。之後病患發生休克，隨即由內外科值班醫師進行急救，並無證據足認丁男在合理之照護分工義務下，有遲誤時間未迅予診治病患之情形。因此高院改認定丁男無疏失，逆轉改判無罪。可上訴。

