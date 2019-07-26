酒駕撞死孝子賠900萬換免關遭痛批　改判3年10月須入監

▲台商酒駕撞死孝子，賠900萬意圖換取免入監，但都遭台中高分院痛批。（圖／截取自Google Map）

記者吳銘峯／台北報導

台商莊豐銘2016年間，在苗栗交流道附近飲酒後駕車上路，途中違規逆向左轉，撞死騎車準備打工貼補家用的19歲郭姓少年，並肇事逃逸。莊男一審賠償900萬元獲判緩刑，但上訴二審、更一審後，均遭上級審法院痛批「使經濟能力較佳者...酒駕致人死傷後，得以高額賠償而遁逃重刑」，因此上級審均撤銷改判有罪。案經上訴最高法院，最高法院26日採信更一審見解，駁回上訴，台商遭判刑3年10月定讞，須入監服刑。

判決指出，在廣東省東莞市的成衣公司擔任管理幹部的莊男（42歲），2016年8月返台期間，到苗栗苑裡交流道附近的熱炒店，與朋友喝酒飲宴。下午2時30分許，莊男明知自己飲酒卻仍打算開車回台中。途中莊男違規逆向左轉，當場撞死騎車準備去打工的19歲郭姓少年。莊男明知自己肇事，卻仍未停車查看，直接回家睡覺。直到警方循線找上門，下午5點多對他進行酒測，當時測得吐氣酒精濃度還高達每公升0.80毫克。由於死者相當孝順，高職畢業準備提前入伍，但仍先打工貼補家用，卻不幸遭莊男酒駕違規撞死，家屬非常悲痛。

莊男遭起訴後，案件進入法院審理程序，他在一審苗栗地院審理期間，賠償家屬900萬元，並與家屬達成和解。而一審法院也依照雙方和解條件，將莊男判刑2年，並宣告緩刑5年。但判決出爐後，引發爭議。

案件上訴第二審，二審台中高分院認為雖然賠償900萬元，但「被告之賠償損害僅係在履行其民事責任，與其犯後態度並未能完全撫慰被害人家屬之悲痛，而獲得渠等原諒」，因此「基於公益秩序之維護應優先於個人權益之保障」的法理，撤銷緩刑判決，改判莊男有期徒刑3年10月。

案經撤銷發回更一審，台中高分院的更審合議庭對於莊男賠償900萬意圖換取緩刑，仍非常不齒，在判決中痛批「無異使經濟能力較佳者，在其恣意酒後駕車致人死傷後，得以高額賠償而遁逃於重刑之處罰」，因此仍撤銷緩刑判決，還是改判莊男有期徒刑3年10月。全案再上訴最高法院，最高法院26日駁回上訴，莊男遭判刑定讞，須入獄服刑。