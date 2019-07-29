700公斤鯨豚擱淺桃園海水浴場　歷經2小時救援仍回天乏術

▲重達700公斤的柏氏中喙鯨擱淺在桃園觀音海水浴場。（圖／海巡署提供）

記者楊熾興／桃園報導

1隻重達700公斤的柏氏中喙鯨28日下午擱淺在桃園觀音海水浴場，海巡署人員據報後立即通報中華鯨豚協會及觀音消防分隊派員協處，並派遣第二機動巡邏站及鄰近安檢所同仁前往救援，經眾人2小時費力搶救仍回天乏術，29日將由中華鯨豚協會人員前來採樣確認死因後，實施就地掩埋。

▲雖為擱淺的柏氏中喙鯨保濕但仍回天乏術。（圖／海巡署提供）

海巡署北部分署第八岸巡隊表示，當日下午15時許接獲報案，海巡人員抵達現場後，發現鯨豚在距岸150公尺處擱淺掙扎，立即下水實施搶救保濕，並與觀音消防分隊和近民眾協處，費盡2小時之久搶救，經中華鯨豚協會研判品種為柏氏中喙鯨，已無生命跡象。

▲海巡署與民眾合力將死亡鯨豚搬運至岸上。（圖／海巡署提供）

在悲痛的心情下與現場熱心民眾齊力將鯨豚搬運至沙灘上，初步評估重達700公斤，由桃園市海岸管理處調派機具將死亡鯨豚往岸上拖吊固定，交由中華鯨豚協會人員前來採樣確認死因後，實施就地掩埋。

第八岸巡隊表示，雖然無法成功搶救這隻柏氏中喙鯨寶貴的生命，但與民眾共同為海洋生態保育盡一份心力感到欣慰，生態及環境保育為本署工作重點事項，民眾如在海邊發現有鯨豚或海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，本署將立即派員處理 。