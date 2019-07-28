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登山男受困求救119　24人接駁抬運3.5小時...他竟要求「1小時到登山口」

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▲登山男受困求救119　24人力抬運3.5小時...他竟要求「1小時到登山口」。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲消防隊共出動24人前往救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名詹姓男子25日前往新竹縣尖石鄉鎮西堡巨木區登山，他於途中不慎跌倒導致膝蓋脫臼無法行走，因此求救新竹縣119消防人員出動救援。新竹縣消防局共動員24人、花了3個半小時以「人力接駁抬運」的方式，將他運送下山，但詹男竟要求搜救人員「走快一點，希望1小時到登山口」，還捨近求遠指名前往某特定醫院，最後消防人員只好再多花40分鐘將他送醫。

詹男與親友25日於鎮西堡登山途中不慎跌倒造成骨折，隨行親友隨即撥打119求救。新竹縣消防局接獲報案後，由田埔消防分隊率先出動，消防員找到詹男後以軟架扛運詹男，接著陸續有其他消防分隊、義消、山青等人力，前後共24人加入救援活動。

▲登山男受困求救119　24人力抬運3.5小時...他竟要求「1小時到登山口」。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲詹男救援的地點至登山口，預估要走3.5小時。

詹男因為不堪疼痛，開口要求抬運的消防人員「走快一點」，由於山路崎嶇，即使健康活動自如的人，行走都要格外小心謹慎，原本預計3個半小時的路程，詹男竟表示「希望1小時到登山口」，最後眾人約下午5點半抵登山口，由救護車送醫。

眾人終於合力將詹男順利送上救護車，原本消防人員計畫就近將他送往台北榮總竹東分院，但詹男竟又表示「病歷都在台大醫院新竹分院，要求換醫院」，最後救護車只能捨近求遠，又多花了40分鐘才完成送醫任務，待隊員返隊時已經是晚上8點半了。

這起誇張的「指定救護」也讓所有消防人員都傻眼，「消防員工作權益促進會」表示，希望民眾尊重專業，互相體諒，珍惜救護資源，才能兼顧患者與救援者的安全，也避免排擠到其他急重症患者的權益。

▲登山男受困求救119　24人力抬運3.5小時...他竟要求「1小時到登山口」。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲山路崎嶇難行，救援者小心翼翼的將詹男運送下山。

▲登山男受困求救119　24人力抬運3.5小時...他竟要求「1小時到登山口」。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲救援人員以人力接駁抬運的方式，將詹男運送下山。

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關鍵字：新竹縣消防局,登山,受困,救援,鎮西堡

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