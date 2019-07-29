花近半世紀平汙名！「日本辛德勒」救6000猶太人　Google紀念杉原千畝逝世33週年

▲今日的Google首頁是紀念杉原千畝逝世33週年。（圖／翻攝自Google）

記者林瑩真／編譯

德國大亨奧斯卡辛德勒（Oskar Schindler）因在二次世界大戰拯救1100多名猶太人被為人所知，而日本一名外交官杉原千畝同樣在二戰期間拯救逾6000名猶太人，被稱為「日本的辛德勒」，讓Google doodle於29日紀念他逝世33週年。

杉原千畝1900年於岐阜縣出生，20歲入伍後，24歲加入外務省，負責日本的外交工作，陸續被派駐到滿洲里、哈爾濱、莫斯科、赫爾辛基等地，直到1939年，也就是第二次世界大戰期間，他被派到立陶宛考那斯擔任領事館領事。

▲杉原千畝拯救了6000多名猶太人。（圖／翻攝自杉原千畝紀念館官網）

在二戰的情勢下，日本非常注重與德國納粹的關係，因此百般刁難逃跑的猶太人，甚至拒絕發給簽證。但這些行為看在杉原千畝眼裡實在忍無可忍，於是1940年7月25日，杉原千畝不顧外務省訓令，開始擅自發放簽證給猶太人，一共發出近2150張簽証（家庭可共用），拯救超過6000名猶太人，幾乎是當時立陶宛全國人民的3分之1。

只是日本戰敗後，杉原千畝一度成為戰俘，之後又被外務省誣陷與猶太人有金錢交易而免職，讓他背負污名超過44年，直至1986年7月31日，以86歲高齡逝世。最後在1991年，由當時的外務省政務次官鈴木宗男向杉原千畝的遺孀謝罪，才算是為杉原千畝恢復名譽。

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杉原千畝的義行或許在日本並不廣為人知，但在國際間卻是極度有名，不只立陶宛首都維爾紐斯的街道被命名為「杉原街」，小行星25893號也以杉原為名。2018年年初，日本首相安倍晉三訪問立陶宛，當地民眾人人揮舞日本國旗，始終將杉原千畝的感恩放在心底，並將當年的領事館改為杉原紀念館。

對於拯救猶太人的動機，杉原千畝曾說，當他看著難民們們淚水盈眶哀求的模樣，就忍不住同情他們，也許作為一個外交官，他做的事可能是錯的，但身為一個人「救人命不會是件錯事，是人性、是仁慈」，他不能看著猶太人被殺害，於是他選擇讓自身冒險，成功救了6000多名猶太人。