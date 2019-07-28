核電破冰！漳州等項目獲核准　4機組採「華龍一號」技術

▲華龍一號全球首堆示範工程——福清核電5號機組外穹頂封頂混凝土澆築完成。（圖／中核集團）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新建常規核電機組冰封已久，但國家能源局25日稱，截至6月底，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目核准開工，這意味著三年「零核准」後，新建核電按下重啟鍵。據瞭解，等待正式開工的福建漳州一期、廣東太平頂一期共4台機組，均採用「華龍一號」三代核電技術。

據《澎湃新聞》報導，目前，山東榮成項目已開工建設，福建漳州、廣東太平嶺核電項目已獲核准，但尚未正式開工建設（以核島澆灌首罐混凝土為標誌）。核電工程正式開工建設最重要的先決條件，是獲得大陸國家核安全局頒發的民用核設施建造許可證。

中國核能電力股份有限公司26日發佈公告稱，中核集團中國核電漳州核電項目已獲得核准；目前，工程現場「四通一平」等準備工作已完成，施工前準備工作正在有序推進，正在等待國家核安全局頒發建造許可證。

此次新的常規核電機組獲批，意味著大陸核電已然重啟。繼2015年核准8台新建核電機組後，中方2016年未核准新的核電項目，2017年內唯一開工的項目，是中核集團位於福建霞浦縣的示範快堆工程，2018年新建核電項目則再度出現「零核准」。以上核准開工節奏不僅遠低於行業預期，也低於大陸國家能源局《2018年能源工作指導意見》中所提出的「年內計劃開工6～8台機組」規劃。

等待正式開工的福建漳州一期、廣東太平頂一期共4台機組均採用中國自主知識產權的「華龍一號」三代核電技術，這4台機組，將成為中核集團與中廣核集團「華龍一號」技術融合後的首堆工程。

▼正在福清市建設的「華龍一號」示範工程。（圖／環球時報）