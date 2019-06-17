清大退休教授鑽研60年　他推安全無污染「重氫核融合」可發電

▲楊銀圳一輩子都在研究核子物理，他認為重氫核融合是一種安全且無汙染的發電方式。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

清華大學教授楊銀圳是國內外專研核子物理學權威，曾為台灣大型電子計畫培育2千餘名積體電路IC專業人材，奠定台灣IC業基礎。從事核子物理研究已60年的楊教授，在清華大學十多坪的粒子加速器實驗室，利用低能核子物理，發現在粒子加速器導出W中間子，與歐洲核子研究所花費數億美元做出相同結論，是國內學界首次發現。

楊銀圳說，W中間子在核子物理的出現，也引出夸克也適用於核子物理，所以重氫可以用夸克理論，核融合是重氫與重氫碰撞而放出萬瓦度大能量這件事。用小型加器就可完成，成本很低。楊銀圳認為，這樣的理論實驗證明，利用粒子加速器在小小的實驗室，一樣能利用低能核子的做出核融合，這是跟歐洲核子研究所花了許多人力及金錢、大型機具，才做出W中間子。

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為了做出W意義，證明可以用最低能量、可控制的能量，就製造出極大的、且可以控制的核融合，楊銀圳花了60年在研究，他說從25歲開始至今，都沒有放棄，畢生心血毫無保留的投入，終於能看見成果，他估計，若運用此模組，只要10個模組即可供應台北市全天的用電量，而這種低能量核融合是可在都市內製造，沒有任何核廢料、幅射及核污染。

▲楊教授說，希望這個發現能為全人類帶來另一種更安全的發電。



W中間子跟夸克都是高能物理的產物，現在他研究發現在低能物理這兩個東西可以同時出現，所以發現了W等於發現夸克，因為重氫跟重氫的對撞成氦，是夸克與夸克的結合，可以產出1萬度的熱量，只要一天用5到6個之間撞擊，就能做出發電機，他估計用10-20組就能供應全台北市的電力。

他說，W就像是一個導入體，1小時1個核融合是2.4萬度，整個過程安全且無核子幅射污染，這樣台北市的用電或工業用電只有2個模組就能提供用電量，完全沒有污染、安全、無CO2，這是很重要的發現及研究成果。歐洲核子研究所研究出來的W中間子，須要極大的空間，粒子加速器才能產生核融合現象，但在台灣做不出來，無法在我們的生活周遭使用。

▲楊教授解釋重氫核融合發電實驗室的研究。

楊銀圳表示，台灣電力有一部份的電，因電流運送過程而耗損，若以此模式進行核融合的話，各個鄉鎮都能設立小型電廠，將可減損電力的耗損，以竹科園區高耗電的區域，只要設2個模組，即可供應竹科的電力使用。楊教授說，自己今年85歲了，對現在的他來說，時間非常寶貴，這項研究並非為了個人的榮譽，而是為全人類的福祉在努力，這樣安全又無污染的發電模式，希望有生之之年能夠看見。