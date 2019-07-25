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雨災中斷便道！梨山「累積600噸垃圾」　盧秀燕視察：全力清運

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▲▼盧秀燕前往梨山視察。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕今前往梨山視察垃圾轉運站，承諾將全力協助清運。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

中橫便道近日因雨災中斷封閉長達53天，加上和平區清潔隊垃圾清運能量不足，導致梨山垃圾轉運站的垃圾量暴增至600噸。台中市長盧秀燕25日親前往視察並表示，區公所已編列第二預備金200萬元進行垃圾清運，市府將優先讓載運垃圾下山的車輛優先進入焚化爐處理，加速清運速度，預計今年底可全部清運完畢。

盧秀燕指出，和平區公所每天都有2台車輛進行垃圾清運，但這段期間梨山地區的遊客量也提升，每天進到轉運站的垃圾車次增加7至8台，但清運出去的垃圾量只有2輛，若遇到天候不佳，則改走南投台14甲線，因為路程遙遠，來回一趟就要花10個小時，也使得公所招標時，沒有垃圾清運公司願意承攬。

和平區長林建堂表示，目前區公所已編列第二預備金200萬元辦理垃圾清運採購案，第一次招標條件以台中市清運業者為優先，因無人投標而流標，經調整標案內容後，已有多家業者表達意願，最快8月中就可加入轉運工作。

▲▼盧秀燕前往梨山視察。（圖／台中市政府提供）

▲▼梨山垃圾轉運站因雨災導致便道中斷，垃圾量長期累積暴增。

▲▼盧秀燕前往梨山視察。（圖／台中市政府提供）

「絕不允許垃圾汙染梨山這個漂亮的地方！」盧秀燕強調，和平地區不僅是大台中重要的飲水來源，也是最美麗的風景區，呼籲遊客來到梨山觀光，也要共同維護環境清潔，隨手將垃圾帶下山，減低當地垃圾清運的負擔。

盧秀燕也進一步說明，解決梨山垃圾堆置問題，源頭減量的工作也很重要，市府也會持續提倡「自備、重複、少用」的綠色旅遊習慣，鼓勵當地旅館業不主動提供一次性用品，提供遊客自備盥洗用具等備品優惠措施，以有效減少消費性垃圾問題。

▲▼盧秀燕前往梨山視察。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與當地區長、里長等人進行了解，承諾市府全力協助，預計今年底可全部清運完畢。

環保局表示，今年5月中旬大豪雨侵襲，造成中橫便道封閉長達近兩個月，使得梨山垃圾轉運暫置場原本每月平均20車次的載運量，今年1至6月減少至僅有79車次、共602噸的清運數量，也使得轉運站的垃圾量大增，由於載運出暫置場的垃圾量遠不如進場的數量，長期下來竟已累積達600噸，形成巨大的垃圾山。

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關鍵字：台中,盧秀燕,梨山,垃圾,轉運站

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