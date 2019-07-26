華航涉私菸案「內部氣壓低」　員工曝內幕：努力工作卻要擔刑責

▲華航涉入私菸案，基層員工率先被約談，內部氣壓低。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案持續延燒，華航董事長謝世謙25日出面對外說明，但遭到外界批評整場記者會避重就輕，連交通部長林佳龍對此也非常不滿意。有內部員工就透露，明明是執行層峰級政府指令，結果基層卻第一個被約談，努力工作還要擔下刑責，讓員工都人心惶惶、內部氣壓低。

檢調偵辦國安特勤涉嫌私運免稅菸案，率先約談華航空中商用品供應營銷處組長黃川禎，他表示國安特勤免稅菸訂購，都是依前手留下的往例辦理。黃則被揭露今年7月1日才剛接任組長，但尚未真除。

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有內部員工指出，這次華航包括處理流程與指令環節，都把責任推到第一線員工身上，透露空品處員工為專機任務人仰馬翻，專機期間許多人也多日未眠，執行層峰級政府指令，卻是第一個被約談，現在人心惶惶、內部氣壓低。

▲華航空品處小組長黃川禎經8小時複訊，檢察官諭令20萬元交保 。（圖／記者陳以昇攝）

另外，有老員工也為這次被外界點名的空品處經理邱彰信叫屈，直指他被冠上立委弟弟光環，但在華航工作約20年，是從最基層的修護工廠員工做起，在扁政府時代沒有獲得任何好處，甚至在馬政府時代還曾被降調，甚至外放離開權力核心，不讓他有發展機會。

該員工說，邱之後調回總公司，也是前往營業體系，用實力獲得戰功，任職空品處後還必須扛起免稅品銷售與網路商城的成敗，天天提頭打拚，隨時準備負成敗責任，「哪個政治任命的華航主管會自願到營業前線去打仗」。



據了解，邱彰信以治軍嚴明出名，任職台北分公司協理時，員工幫他慶生，才吹完蠟燭他就催促同事回座休息準備下午上班，煞風景之餘也讓人對他的一絲不苟印象深刻。在這次事件中，邱對層峰與政府的服從卻成為第一個代罪羔羊，同事非常不捨。

▲華航董事長謝世謙出面說明私菸案，空品處高協理回應，2名女員工並沒有搭便車問題。（圖／記者湯興漢攝）

至於立委黃國昌踢爆，還有其他華航內部員工自己買的東西也違法帶進來，華航空品處協理高淑娟昨也在記者會中澄清，被點名的2名董姓、黃姓女員工並沒有「搭便車」問題，目前調查是隨機地勤幫忙代購，或許程序有瑕疵，但並非在機邊交貨。

內部員工則透露，這兩個人就是一般的上班族小資女，卻因媒體誤解無端被寫成貴婦，可想像其心理壓力之大，同事們都很擔心他們。